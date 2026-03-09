ENAC e CNI siglano un protocollo per rafforzare ingegneria, sicurezza e sostenibilità nell’aviazione civile

Collaborazione istituzionale per rafforzare lo sviluppo dell’ingegneria nel settore dell’aviazione civile, con particolare attenzione alla sicurezza, all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità delle attività aeronautiche e delle infrastrutture aeroportuali. Sono questi i principali obiettivi del Protocollo d’intesa firmato tra l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

L’accordo, della durata di tre anni, è stato sottoscritto dal presidente dell’ENAC Pierluigi Di Palma e dal presidente del CNI Angelo Domenico Perrini. L’intesa mira a rafforzare il collegamento tra università e mondo professionale, con l’obiettivo di individuare percorsi formativi e di specializzazione capaci di preparare figure tecniche qualificate per il settore dell’aviazione civile.

Tra le azioni previste figurano la definizione di linee guida e standard tecnici nel campo dell’ingegneria applicata all’aviazione, lo sviluppo di progetti innovativi e l’organizzazione di incontri, convegni e seminari dedicati ai temi della sicurezza aeronautica e delle nuove tecnologie. Il protocollo punta inoltre a favorire la formazione continua e l’aggiornamento professionale degli ingegneri sulle sfide emergenti della mobilità aerea del futuro.

Secondo il presidente dell’ENAC Di Palma, l’accordo rappresenta un passo importante per rafforzare la cooperazione tra istituzioni e affrontare le sfide che attendono il comparto: dall’aumento della capacità delle infrastrutture aeroportuali alla diffusione di tecnologie avanzate, fino ai temi della sostenibilità e dell’intermodalità. Un contesto sempre più tecnologico che richiede anche un efficace ricambio generazionale.

Per Perrini, presidente del CNI, l’ingegneria riveste un ruolo centrale nello sviluppo dell’aviazione civile, sia nella progettazione di velivoli e sistemi sia nella realizzazione di aeroporti, piste e terminal. L’accordo con ENAC, ha spiegato, punta proprio a valorizzare le competenze tecniche e a rafforzare la collaborazione tra le due istituzioni per garantire infrastrutture aeroportuali sempre più sicure ed efficienti.

L’attuazione del protocollo sarà seguita da specifici tavoli tecnici coordinati dai referenti designati: per il CNI il consigliere delegato Sandro Catta, mentre per l’ENAC il direttore Pianificazione Infrastrutture Costantino Pandolfi e il direttore Sviluppo e Approvazione Progetti Pasquale Proietti.

