Cani di grande taglia in cabina: atterrato a Fiumicino il primo volo sperimentale

Nella giornata di venerdì è atterrato all’Aeroporto di Aeroporto di Roma Fiumicino un volo sperimentale partito da Palermo e operato da Aeroitalia, a bordo del quale viaggiavano in cabina due cani di grande taglia.

L’iniziativa, promossa dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, anticipa l’entrata in vigore delle nuove linee guida emanate a maggio 2025 da ENAC. Le disposizioni segnano un cambiamento importante nel trasporto aereo: eliminati i precedenti limiti di peso, sarà consentito portare in cabina anche animali di dimensioni maggiori, purché collocati in trasportini omologati, posizionati sopra i sedili senza intralciare le uscite di emergenza e fissati con cinture o sistemi di ancoraggio adeguati.

Le compagnie aeree dovranno attenersi a procedure specifiche per assicurare sia la sicurezza delle operazioni sia il comfort dei passeggeri. Si tratta di una misura concreta che risponde alle esigenze di molte famiglie, migliora la qualità dei servizi negli aeroporti italiani e allinea il Paese agli standard internazionali più avanzati, mantenendo invariati i requisiti di sicurezza.

All’evento erano presenti, insieme al Ministro, il Presidente dell’ENAC Pierluigi Di Palma, il Presidente di Aeroporti di Roma Vincenzo Nunziata e l’Amministratore Delegato di Aeroitalia Gaetano Intrieri, che hanno ribadito l’impegno a favore dell’innovazione nei servizi aeroportuali, della competitività degli hub nazionali e dello sviluppo del sistema Italia.

