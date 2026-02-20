Aeroitalia e GESAC annunciano una partnership strategica per potenziare i collegamenti dall’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento

Aeroitalia e GESAC hanno ufficializzato l’avvio di un’importante collaborazione volta a rafforzare e diversificare l’offerta di collegamenti aerei dall’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento, porta d’accesso privilegiata al Cilento e all’intera Campania. L’intesa nasce con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di mobilità di residenti, imprese e turisti, sostenendo la crescita del territorio e valorizzandone il potenziale come destinazione turistica di eccellenza.

Il programma prevede il posizionamento di un aeromobile basato presso l’aeroporto e l’attivazione di 19 frequenze settimanali, con collegamenti diretti verso Genova, Milano Malpensa, Torino e Trieste. I voli, operati con confortevoli Embraer 190 da 100 posti, partiranno dal 22 maggio con tariffe a partire da 39,99 euro.

Per Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia, “la compagnia conferma la sua attenzione verso la Campania, regione dal grande valore turistico e culturale e con un potenziale straordinario per la mobilità nazionale e internazionale. Siamo orgogliosi di contribuire concretamente allo sviluppo dei collegamenti aerei da e verso la Campania, promuovendo nuove rotte che facilitano gli spostamenti di residenti, imprese e visitatori e potenziano l’attrattività del territorio. L’accordo con GESAC rappresenta un passo decisivo nella nostra strategia di crescita, che mira a collegare aree di eccellenza italiana con le destinazioni più rilevanti, creando nuove opportunità per il turismo e per l’economia locale. Presto arricchiremo il nostro network con nuove destinazioni internazionali leisure molto richieste, continuando a investire risorse ed energie per offrire servizi di alta qualità e sostenere la crescita di una regione strategica e centrale nella nostra visione aziendale. L’espansione della nostra presenza in Campania rappresenta un risultato di grande soddisfazione per tutto il team di Aeroitalia, un impegno volto a garantire continuità, accessibilità e valore aggiunto a cittadini, imprese e turisti.”

Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC, ha aggiunto: “Grazie a un intenso lavoro di squadra con un partner che crede nel potenziale dell’aeroporto, abbiamo rilanciato lo scalo salernitano, creando le condizioni per una ripresa stabile dei voli di linea, con una vocazione prevalentemente business. Parallelamente, stiamo favorendo lo sviluppo dell’incoming turistico, collaborando con stakeholder istituzionali e imprenditoriali – in particolare con la Camera di Commercio di Salerno – per promuovere una strategia di marketing territoriale che valorizzi la destinazione sui mercati internazionali. Prosegue inoltre il dialogo con le istituzioni per potenziare i collegamenti e le infrastrutture di accesso e avviare il percorso per l’abolizione dell’addizionale comunale, misura già adottata con successo in altri aeroporti italiani con meno di un milione di passeggeri l’anno, determinante per rafforzare l’attrattività e la competitività del secondo scalo della Campania.”

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.