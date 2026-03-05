Carburanti e inflazione, il Mimit convoca la Commissione di allerta rapida

Alla luce dell’aumento delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e della chiusura dello Stretto di Hormuz, fattori che stanno provocando forti oscillazioni nei mercati internazionali dell’energia e dei carburanti, il Garante per la sorveglianza dei prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha convocato per venerdì 6 marzo due riunioni della Commissione di allerta rapida.

La prima riunione, prevista alle ore 9.30, sarà dedicata all’analisi dell’andamento dei mercati energetici, con particolare attenzione ai prodotti petroliferi e ai carburanti. La seconda, fissata per le 11.30, sarà invece incentrata sulle possibili conseguenze sull’inflazione, con un focus specifico sui prezzi dei beni alimentari e del cosiddetto carrello della spesa.

Come riferito dal Ministero in una nota, già da lunedì – sempre su indicazione del ministro Urso – è stato rafforzato il monitoraggio dei prezzi lungo l’intera filiera dei carburanti. L’attenzione si è concentrata in particolare sui listini consigliati dalle compagnie petrolifere, sui margini della distribuzione e sui prezzi praticati alla pompa. I primi risultati di queste verifiche sono stati trasmessi nella giornata di ieri alla Guardia di Finanza.

Il Garante dei prezzi ha inoltre richiesto alle principali compagnie petrolifere spiegazioni in merito alle recenti variazioni dei listini, in particolare riguardo al rapido aumento dei prezzi di benzina e gasolio. Questi aspetti saranno ulteriormente analizzati durante le due riunioni della Commissione di allerta rapida in programma venerdì.

