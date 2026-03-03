Oltre 56 milioni di euro per lo sviluppo dell’Aeroporto di Cagliari Elmas “Mario Mameli”: firmato il Contratto di Programma con ENAC

È stato sottoscritto oggi, 3 marzo 2026, nella sede del Palazzo dell’Aviazione Civile, il Contratto di Programma per il periodo regolatorio 2025-2028 tra ENAC e SOGAER, la società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari Elmas “Mario Mameli”.

L’accordo è stato siglato dal Direttore Generale ENAC, Alexander D’Orsogna, e dall’Amministratore Delegato di SOGAER, Fabio Mereu. Si tratta dell’undicesimo atto – il secondo del 2026 – sottoscritto sulla base dello schema-tipo del 2022 decretato dal Consiglio di Amministrazione ENAC e successivamente rimodulato con interventi emendativi disposti nel settembre 2023.

L’iter per la sottoscrizione si è concluso a seguito dell’esito positivo dell’istruttoria tecnica ENAC e della definizione dei nuovi diritti aeroportuali in conformità con le delibere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).

Il Direttore Generale Alexander D’Orsogna ha sottolineato come il contratto di programma rappresenti uno strumento fondamentale per monitorare l’attuazione degli impegni assunti dai gestori sin dalle fasi di progettazione delle infrastrutture, definendolo una leva strategica per verificare gli investimenti e accompagnare la crescita del comparto, con l’obiettivo di garantire all’utenza i più elevati standard di sicurezza e qualità, in un’ottica di innovazione, sostenibilità e intermodalità.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente ENAC, Pierluigi Di Palma, che ha evidenziato il valore del contratto quale strumento di regolazione tariffaria essenziale per assicurare sicurezza, adeguamento agli standard prestazionali europei ed efficientamento energetico delle infrastrutture aeroportuali italiane.

La pianificazione approvata prevede interventi per un valore complessivo di oltre 56 milioni di euro, destinati alla modernizzazione tecnologica e all’ampliamento delle capacità dello scalo. Gli investimenti riguarderanno in particolare:

lo sviluppo e l’ampliamento delle infrastrutture di volo, come piazzali e raccordi;

il potenziamento delle infrastrutture del terminal, con adeguamento degli spazi e degli apparati dedicati al controllo passeggeri e aggiornamento tecnologico per il monitoraggio dei flussi;

l’efficientamento della viabilità, l’aumento dei parcheggi e l’implementazione di reti e impianti;

un piano di manutenzioni straordinarie e interventi di efficientamento energetico.

L’obiettivo è garantire un miglioramento continuo della qualità dei servizi, in linea con le Linee Guida ENAC e con gli obiettivi di sostenibilità dell’Unione Europea.