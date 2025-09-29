Disabilità, Genova al centro della riforma: parte seconda fase della sperimentazione con un nuovo modello di alleanza tra istituzioni e Terzo Settore

Si è svolto nella Sala Trasparenza della Regione Liguria l’evento “Verso la Riforma della Disabilità sul territorio genovese: un’alleanza attiva tra istituzioni, associazioni e territorio”, promosso da FISH (Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie) e AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla). L’incontro segna un momento chiave nell’attuazione della Riforma nazionale sulla disabilità, alla vigilia dell’avvio della seconda fase di sperimentazione che coinvolgerà anche la provincia di Genova.

Al centro del dibattito, il tema del Progetto di Vita, uno degli elementi cardine della Riforma, reso operativo attraverso iniziative come “Pronti per l’Indipendenza” e “Insieme per l’Indipendenza”, realizzate in collaborazione con numerosi partner del Terzo Settore su scala nazionale.

Nicolò (Regione Liguria): “Percorsi personalizzati per mettere al centro la persona” - Massimo Nicolò, assessore alla Sanità, Politiche socio-sanitarie e Terzo Settore della Regione Liguria, ha sottolineato l’importanza dell’avvio della sperimentazione: “La Liguria è tra le prime regioni a partire con la fase sperimentale. Non è un punto d’arrivo, ma l’inizio di un cambiamento che mette davvero al centro la persona e i suoi diritti. Con il Progetto di Vita vogliamo costruire percorsi personalizzati e condivisi, valorizzando la collaborazione con il Terzo Settore”.

Falabella (FISH): “Partecipazione diretta delle persone con disabilità per rendere la Riforma efficace” - Vincenzo Falabella, presidente nazionale della FISH, ha rimarcato come la sperimentazione rappresenti “un giorno fondamentale” per costruire un modello basato sulla partecipazione attiva delle persone con disabilità: “Genova può essere un laboratorio virtuoso, dove l’innovazione diventa concreta e accessibile per tutti”.

AISM: “Serve un cambiamento culturale basato su alleanze forti” - Secondo Paolo Bandiera, direttore Affari Generali e Relazioni Istituzionali di AISM, la Riforma rappresenta un cambiamento “culturale, organizzativo e professionale”, che deve poggiare su “corresponsabilità, dati condivisi, trasparenza e un linguaggio inclusivo”. L’obiettivo è costruire un sistema che coinvolga attivamente persone con disabilità, famiglie, istituzioni e operatori.

Battaglia (FISM): “La sperimentazione è un’occasione per riorganizzare la sanità territoriale” - Mario Alberto Battaglia, presidente di FISM (ente di ricerca di AISM) e vicepresidente di FISH, ha evidenziato il potenziale della sperimentazione come leva per rilanciare i servizi e rendere più efficienti le risorse: “Dobbiamo cogliere lo spirito collaborativo per migliorare concretamente l’integrazione socio-sanitaria e la programmazione regionale”.

Adamo (FISH): “La vita indipendente non è un’utopia, ma un modello possibile” - Giuseppa Adamo, project manager FISH, ha ricordato come i progetti attivi dimostrino che l’indipendenza delle persone con disabilità può diventare realtà: “A Genova si rafforza un’alleanza territoriale per un welfare più inclusivo, personalizzato e sostenibile. L’indipendenza non è solo un obiettivo individuale, ma misura la qualità della democrazia”.

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