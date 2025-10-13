Disabilità e inclusione, la Liguria al centro del confronto con gli Stati Generali di Anffas

Un intenso momento di confronto e approfondimento si è svolto a Genova in occasione degli Stati Generali sulle disabilità intellettive e i disturbi del neurosviluppo promossi da Anffas. L'iniziativa, parte di un percorso nazionale, ha visto la partecipazione attiva di autorappresentanti, istituzioni, famiglie e operatori del settore, con l’obiettivo comune di promuovere una cultura dell’inclusione sempre più concreta e diffusa.

L'evento si è aperto con un commosso ricordo di Rosina Zandano, presidente onoraria Anffas, e ha subito preso vita con gli interventi diretti delle persone con disabilità, definite dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli come "le voci da cui tutto deve partire". La ministra ha evidenziato il valore del Progetto di Vita, oggi realtà anche grazie all’impegno dell’associazione, e la necessità di superare modelli superati mettendo le persone al centro.

Il presidente nazionale di Anffas, Roberto Speziale, ha ribadito l’urgenza di farsi trovare pronti di fronte ai cambiamenti in atto, a partire dalla riforma della disabilità e da quella del Terzo Settore. “Serve un nuovo Welfare fondato sulla dignità, sull’inclusione reale e sui diritti esigibili”, ha sottolineato.

Numerosi i rappresentanti istituzionali presenti, accanto alle famiglie e ai volontari, in un clima che ha trasformato le tavole rotonde in veri e propri momenti di dialogo e “question time”, in cui è emersa con chiarezza l'importanza di un cambiamento culturale profondo per rendere effettiva l’inclusione.

“Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito al dibattito – ha dichiarato Giandario Storace, presidente Anffas Liguria –. Le testimonianze raccolte ci guideranno nella costruzione di nuovi percorsi di inclusione a livello locale e regionale”.

Il percorso degli Stati Generali proseguirà il 14 e 15 novembre a Milano, con il focus sulla Lombardia e l’evento nazionale conclusivo, dove sarà presentata una sintesi del lavoro svolto in tutte le regioni.

