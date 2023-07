Diritti: Ghio (Pd) nella commissione parlamentare su femminicidio e violenza di genere

Valentina Ghio, parlamentare ligure e vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, è stata chiamata a far parte della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere. La commissione arriva come conseguenza di una mozione presentata in parlamento in autunno. Insieme con la Ghio, per il gruppo Pd sono state nominate commissarie Sara Ferrari e Antonella Forattini.

“Far parte della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio - dice la Ghio - è un grande onore e una grande responsabilità che cercherò di assolvere con tutto il mio impegno e la mia determinazione. I femminicidi sono una grande tragedia della società e occorrono misure urgenti e condivise che agiscano anche sulla prevenzione e sugli strumenti di welfare, per consentire alle donne di avere gli strumenti per allontanarsi da chi usa violenza nei loro confronti".

"Servono interventi sulla cultura e sulla promozione di percorsi di educazione all’affettività e al rispetto, a partire dalla più tenere età, per sviluppare - conclude - una sensibilità e un’attenzione verso l’altro che non contempli in alcun modo la prevaricazione".