Dimissioni Toti, Pastorino (Linea Condivisa): "Si chiude controversa stagione politica"

"Oggi, con le dimissioni di Giovanni Toti, si chiude una lunga e controversa stagione politica per la nostra regione. Toti non è più presidente della Liguria, questo momento rappresenta una svolta cruciale per il futuro del nostro territorio". Lo scrive in una nota il capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio regionale Gianni Pastorino.

"È fondamentale che le donne e gli uomini liguri possano nuovamente esprimersi e scegliere un nuovo governo per la regione. In realtà si sono persi più di due mesi - scrive Pastorino -. Toti potrà pure dimostrare alla magistratura la sua innocenza, ma era evidente fin dall'inizio che non si potesse governare una regione, fatta di donne, uomini, povertà, lavoro, ambiente, imprese, disuguaglianza, insomma un corpo vivente, dagli arresti domiciliari. E oggi appaiono ancor più ridicole e incomprensibili le arroganti dimostrazioni di forza dei giorni scorsi delle consigliere e dei consiglieri di centrodestra, primi peraltro ad abbandonare Toti al suo destino. Ora tocca a noi, al centrosinistra, dimostrare di essere una valida alternativa. Abbiamo l'opportunità e la responsabilità di costruire una Liguria diversa, una Liguria che non sia più nelle mani di un centrodestra che ha governato per nove anni. Vogliamo una regione con maggiore equità sociale, una sanità più accessibile e attenta ai bisogni delle persone, una cura e attenzione più decise per l'ambiente, e uno sviluppo economico che crei posti di lavoro dignitosi e condizioni di vita migliori per tutti. È il momento di tornare a governare questa regione con responsabilità e trasparenza".