Dimissioni in 24 ore dopo intervento ad anca e ginocchia, via libera all'ospedale San Martino

Un percorso di chirurgia protesica di anca e ginocchio con dimissione entro 24 ore.

A lanciarlo è la sanità ligure negli ospedali dell'Aom. Si chiama "Same Day Discharge (SDD)" e sarà operativo entro il 2026 al San Martino per gli interventi di protesi di anca e ginocchio con percorso dedicato, che consentirà, nei pazienti accuratamente selezionati, la dimissione entro 24 ore dall'intervento in condizioni di piena sicurezza clinica.

Dopo la prima fase il percorso verrà esteso a tutti gli ospedali dell'Azienda Ospedaliero Metropolitana ligure: Villa Scassi, San Carlo di Voltri e Ospedale Galliera.

Con l'invecchiamento della popolazione e l'aumento delle patologie degenerative articolari l'aumento delle domande di intervento è in costante crescita. I dati del Registro Italiano ArtroProtesi evidenziano che negli ultimi vent'anni il numero delle protesi di anca e ginocchio è raddoppiato rispetto ai primi anni Duemila.

In numeri

La provincia di Genova conferma il dato: sono 3549 gli interventi di artroprotesi effettuati, di cui 1.913 protesi d'anca e 1.636 protesi di ginocchio, con un'età media dei pazienti superiori ai 65 anni e in prevalenza di sesso femminile.

"L'introduzione del percorso di Same Day Discharge - ha spiegato l'assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò - per gli interventi di protesi di anca e ginocchio, rappresenta un'innovazione organizzativa che coniuga qualità delle cure, sicurezza clinica e migliore esperienza per il paziente. Dimettere entro 24 ore significa favorire un recupero più rapido, ridurre i rischi legati alla degenza prolungata e valorizzare un modello assistenziale basato sull'integrazione tra professionalità diverse e sulle migliori evidenze scientifiche".

Aggiunge Monica Calamai, dg Aom Liguria: "Questo progetto segna una svolta nell'innovazione organizzativa e clinica dei nostri ospedali. La dimissione entro 24 ore non significa ridurre l'assistenza, ma offrire un percorso più moderno, personalizzato e sicuro, reso possibile dall'integrazione tra competenze chirurgiche, anestesiologiche, infermieristiche e riabilitative. Ciò si traduce per i pazienti in un recupero più rapido dell'autonomia e rientro veloce al proprio domicilio".

Le strutture coinvolte Aom Liguria:

IRCSS Policlinico San Martino: U.O. C. Clinica ortopedica e traumatologica diretta Prof. Matteo Formica.

U.O. C. Ortopedia e Traumatologia d'urgenza diretta dal Dr. Federico Santolini.

Ospedale Villa Scassi S.C. Ortopedia e Traumatologia diretta dal Dr. Luca Pandolfo.

Ospedale San Carlo di Voltri S.C. Ortopedia diretta dal Dr. Alessandro Zaino.

per l'E.O.Ospedale Galliera S.C. Ortopedia e traumatologia diretta dal Dr. Marco Stella e SSC Ortopedia delle articolazioni, responsabile Dr. Lucio Romano

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