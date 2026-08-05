Creme solari e conservazione dei farmaci in estate: cosa sapere

"La crema solare andrebbe utilizzata tutto l'anno e non soltanto quando ci esponiamo al sole d'estate, soprattutto per quanto riguarda le persone con problemi alla pelle o con fototipi molto chiari:proprio per evitare che nelle zone esposte, il viso, le mani, si vada a creare una barriera all'aggressione del sole" - è il consiglio di Davide Pastorino, farmacista della Farmacia Monumentale di via XX Settembre, intervenuto a Telenord durante Liguria Live

Come scegliere il prodotto giusto

"Se parliamo di creme solari, si sceglie in base al fototipo della nostra pelle: il consiglio è di usare delle creme a fattore di protezione molto alto, e soprattutto di riapplicarla più volte, evitando i momenti in cui il sole è più forte."

I rischi se non mettiamo la crema

Il rischio più comune è la scottatura, ovvero la pelle che non è pronta, cioè non c'è sufficiente melanina quando viene a contatto con i raggi solari, e quindi si brucia. Di conseguenza puo' comportare eritemi e forme di arrossamento, fino a melanomi."

Intervista completa in video

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