Diga Genova: posizionato il 17° cassone e iniziata la produzione dei massi guardiani

Il cantiere della Nuova Diga Foranea di Genova segna un nuovo passo avanti con il posizionamento del 17° cassone da parte del consorzio PerGenova Breakwater, guidato da Webuild, per conto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Il blocco in calcestruzzo, alto 33 metri e lungo 67, ha una massa paragonabile a quella di un palazzo di 11 piani. Contestualmente è iniziata la produzione dei massi guardiani, blocchi prefabbricati in calcestruzzo armato progettati per proteggere la base della diga dall’azione delle onde. Ogni masso misura fino a 2,5 metri di larghezza e altezza e 5 metri di lunghezza, e servirà ad assorbire la pressione del moto ondoso, garantendo stabilità e resistenza alla struttura.

Procedono anche i lavori per la sovrastruttura emergente: le celle dei cassoni, lato mare e porto, vengono riempite di calcestruzzo gettato in opera, trasformando gli involucri cavi in una struttura continua in grado di dissipare l’energia delle mareggiate. Una volta completata, la sovrastruttura formerà un camminamento lungo e regolare.

Sotto il livello del mare proseguono il consolidamento del fondale con oltre 4,5 milioni di tonnellate di ghiaia e tout-venant già posate e la realizzazione della nuova condotta di presa d’acqua per l’Acquario di Genova, lunga oltre 2 km, attualmente in fase interrata nella zona del canale di ingresso a levante.

Infine, la flotta dedicata ai dragaggi ha rimosso quasi 160 mila metri cubi di sedimenti dai canali di accesso, garantendo la profondità necessaria alle navi di nuova generazione.

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