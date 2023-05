Diga di Genova, il presidente Toti: "Oggi parte un nuovo Risorgimento per il Paese"

"Non è retorica dire che oggi siamo al cospetto della storia - ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in occasione della posa della prima pietra della nuova diga foranea di Genova - e forse non è un caso che questa cerimonia avvenga alla vigilia del 5 maggio, di quel risorgimento italiano a cui Genova ha dato davvero tantissimo. Oggi diamo il via a un nuovo risorgimento per l'intero Paese".

Toti rievoca poi la tragedia del ponte Morandi: "Per un'ulteriore coincidenza oggi abbiamo qua le stesse persone che per prime arrivarono a Genova dopo il crollo, Salvini, Rixi, Signorini, Bucci, tutti nel loro ruolo - continua il governatore - oggi mettendo la prima pietra di questa diga concludiamo un pezzo di storia, da oggi Genova irradia vibrazioni positive in tutto il Paese, questa diga fa sì che la logistica del Nord Ovest diventi davvero competitiva in Europa e lasciatemi dire che insieme a quei cassoni oggi affondiamo una politica che troppo spesso distrugge e non costruire. Come dice Einstein - conclude Toti - chi pensa che qualcosa sia impossibile non dovrebbe disturbare chi pensa che tutto si possa fare".