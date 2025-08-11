Diga di Genova: a fine agosto inizia costruzione maxicassoni grazie a chiatta semisommergibile

Con il posizionamento del dodicesimo cassone completato, il cantiere della Nuova Diga Foranea di Genova entra nella sua fase più ambiziosa: a fine agosto prenderà il via la costruzione dei maxicassoni, le strutture più grandi mai realizzate per quest’opera ingegneristica destinata a trasformare il futuro del porto ligure. A guidare i lavori è il consorzio PerGenova Breakwater, con capofila Webuild, su incarico dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Maxicassoni giganti grazie a una chiatta "sommersa" - I cassoni in arrivo saranno colossi di 67 metri di lunghezza, 35 di larghezza e 33 di altezza, costruiti grazie all’impiego della Tronds Barge 33, una chiatta semisommergibile lunga 110 metri e larga 45. Questa piattaforma è in grado di immergersi fino a 20 metri sotto il livello del mare, abbassando il ponte al di sotto della linea di galleggiamento per facilitare le complesse operazioni di varo e movimentazione.

Cresce l’occupazione e raddoppiano i turni - Il cantiere, che già coinvolge oltre 450 lavoratori, tra personale diretto e indotto, vedrà un ulteriore incremento occupazionale con l’avvio della nuova fase. Previste anche turnazioni raddoppiate per rispettare i tempi di consegna dell’opera.

Un’infrastruttura senza precedenti in Europa - La nuova diga, che alla fine dei lavori raggiungerà una lunghezza di 6,2 km e una profondità di posa di 50 metri, è destinata a diventare la più profonda mai costruita in Europa nel suo genere. L’obiettivo è rendere lo scalo genovese accessibile alle navi di nuova generazione lunghe fino a 400 metri, rafforzandone la competitività all’interno del Corridoio Reno-Alpi della rete europea Ten-T.

A oggi, la diga sta prendendo forma su un fondale già consolidato con oltre 2.200 tonnellate di ghiaia e 41.000 colonne sommerse, per un totale di 478.000 metri lineari realizzati: oltre la metà dell’opera complessiva.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.