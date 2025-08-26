Diano Marina, tutto pronto per l'appuntamento con "Un mare di salute"

DIANO MARINA (Imperia) - Tutto pronto per l'appuntamento in programma a Diano Marina il 29 agosto dalle 16 alle 18 presso la Spiaggia Sport Village Polisportiva Dianese Sea Sport in lungomare XX Settembre, per l'evento dal titolo “Un Mare di Salute”. Sarà occasione, su input Polisportiva Dianese Sea Sport in collaborazione con l'Asl1, per promuovere la buona salute ma soprattutto mettere al centro i corretti stili di vita e la prevenzione.

Infatti gli operatori di Asl1 saranno a disposizione della cittadinanza con consigli pratici e utili sulla Salute, prevenzione e benessere, test rapidi e gratuiti per Hiv, Epatite B e Epatite C, distribuzione di condom e di materiale informativo sulle malattie infettive, prenotazione screening oncologici per residenti e assistiti e infine dimostrazione da parte del 118 delle manovre di disostruzione delle vie aeree.

L’evento, che fa parte del progetto “Sport&Prevenzione” della Polisportiva Dianese Sea Sport, è completamente gratuito e rivolto a tutta la cittadinanza, e vede in prima fila la S.C. Malattie Infettive, la S.C. Gestione Promozione Salute e Sicurezza, la S.S. Gestione Screening e la S.C. 118 Emergenza Territoriale di Asl1.





