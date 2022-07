Diano Marina, camion sfonda il guardrail in A10 e finisce fuori strada

di Marco Innocenti

L'autista è sotto shock ma illeso. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Imperia

E' stato necessario un lungo intervento dei vigili del fuoco di Imperia per mettere in sicurezza il tratto di autostrada A10 Genova-Ventimiglia all'altezza del parcheggio Gorleri a Diano Marina, dove poco prima delle 8 di stamani un camionista ha perso il controllo del proprio mezzo, finendo per sfondare il guardrail. Per fortuna, l'autista del mezzo non è rimasto ferito nell'incidente ma è stato comunque assistito, in stato di shock, dai volontari dell'ambulanza intervenuta sul posto.

Il camion ha però perso una grossa quantità di olio lungo l'asfalto e, anche per questo, si è resa necessaria una deviazione temporanea della circolazione, così da permettere il ripristino del tratto di autostrada, con lo spostamento del mezzo pesante finito nell'aiuola spartitraffico.