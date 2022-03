Di Muro; "Il raddoppio ferroviario a Ponente non è più un sogno"

di Redazione

Il deputato imperiese della Lega: "Il Documento strategico della mobilità ferroviaria è un concreto passo avanti per il tratto Finale-Andora"

"Il finanziamento necessario a terminare il raddoppio ferroviario verso Ventimiglia, nel tratto Finale-Andora, esce dal libro dei sogni per diventare realtà. Il nuovo Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci disegna un concreto passo avanti contro l'isolamento del Ponente ligure".

Lo dice in una nota il deputato imperiese della Lega Flavio Di Muro. "Una ferrovia moderna ed efficace è necessaria per potenziare il trasporto pubblico con l'obiettivo di portare i treni ad alta velocità fino a Ventimiglia. Il lavoro della Lega e in particolare del suo responsabile nazionale alle Infrastrutture Edoardo Rixi, relatore del documento in Commissione Trasporti, ha prodotto un risultato tangibile per sostenere lo sviluppo del nostro territorio".