Derby di Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Spezia e Sampdoria

di Red. Sport

24 sec

Le scelte di D'Angelo e Donati: in palio l'accesso ai sedicesimi

Allo stadio 'Picco' della Spezia si accendono i riflettori sul derby di Coppa Italia fra Spezia e Sampdoria, primo impegno stagionale per entrambe le squadre. Aquilotti e blucerchiati cercano il pass per i 16esimi della competizione, chi vince affronterà il Parma.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Cistana, Mateju; Candela, Nagy, Esposito, Candelari; Aurelio, Di Serio, Artistico All. D'Angelo

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Vulikic, Ferrari; Depaoli, Ferri, Bellemo, Benedetti, Henderson; Coda, Sekulov. All. Donati

Arbitro: sig. Zufferli di Udine

