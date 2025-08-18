Derby di Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Spezia e Sampdoria
di Red. Sport
Le scelte di D'Angelo e Donati: in palio l'accesso ai sedicesimi
Allo stadio 'Picco' della Spezia si accendono i riflettori sul derby di Coppa Italia fra Spezia e Sampdoria, primo impegno stagionale per entrambe le squadre. Aquilotti e blucerchiati cercano il pass per i 16esimi della competizione, chi vince affronterà il Parma.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Cistana, Mateju; Candela, Nagy, Esposito, Candelari; Aurelio, Di Serio, Artistico All. D'Angelo
SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Vulikic, Ferrari; Depaoli, Ferri, Bellemo, Benedetti, Henderson; Coda, Sekulov. All. Donati
Arbitro: sig. Zufferli di Udine
