Depositi chimici, valutazione ambientale è di competenza nazionale. Il sindaco Bucci: "Messaggio positivo"

Il sindaco di Genova Marco Bucci vede "un messaggio positivo" nella lettera, inviata dal ministero dell'ambiente che ribadisce la competenza nazionale sulla Valutazione di impatto ambientale per il progetto di trasferimento dei depositi chimici.

"La lettera l'abbiamo chiesta noi e leggendo attentamente contiene un messaggio molto positivo - spiega Bucci a margine di una conferenza stampa - e cioè la conferma che la procedura scelta dall'Autorità portuale, ovvero quella dell'adeguamento tecnico funzionale e non della variante al Piano regolatore, è stata giusta".

Il primo cittadino, inoltre, ha commentato la conferma della Via nazionale e non regionale: "La competenza della Via la decide il ministero, rispetto la decisione - ha detto - è logico che verrà valutata la compatibilità con gli altri progetti che riguardano il porto. Ci saranno sicuramente tante prescrizioni da seguire, come è giusto che sia, come già ci sono a Porto petroli".

Per Bucci, comunque "portare quella roba via da Multedo è ben fatto - ha concluso - il problema è che tutti quelli che dicono che è una cosa ben fatta spostarli poi non ci dicono dove metterli. Qui c'è una proposta operativa. Se ne arriva un'altra, siamo i primi a volerla esaminare e, se ha senso, cambiamo rotta immediatamente. Ma, per ora, l'unica proposta operativa dentro il porto di Genova, è quella".