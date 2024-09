Depositi chimici Genova, M5S: "Il trasferimento è imposto, viusione arrogante e prepotente del centrodestra"

“Il M5S sostiene con forza il coraggio e la perseveranza del nostro Michele Colnaghi, presidente del Municipio II Centro Ovest, nella battaglia contro lo spostamento dei depositi chimici da Multedo a Sampierdarena. Durante la sua presidenza, Colnaghi non si è mai arreso e ha lottato come un leone, insieme a imprese, cittadini e comitati, per non subire la prepotenza e l’arroganza di chi vuole spostare, in barba a tutte le normative, i depositi chimici ad appena 300 metri dalle abitazioni”.

Lo dichiarano all’unanimità i pentastellati liguri, che poi con il referente regionale Roberto Traversi ricordano che “l’8 maggio, il Tar della Liguria aveva disposto l’annullamento di tutti gli atti relativi prodotti dal Commissionario straordinario per la ricostruzione in seguito al crollo di Ponte Morandi, dal Comitato di gestione portuale nonché il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Superba e Carmagnani avrebbero potuto fare un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato ma, pochi giorni fa, il 28 agosto per la precisione, quel ricorso non lo hanno presentato loro, bensì l’AdSP di Genova e Savona e la struttura commissariale per la ricostruzione. Vale a dire, il sindaco Bucci!”.

Il M5S informa inoltre che è stata notificata ieri, 5 settembre, la data della prima udienza, fissata per il 12 settembre. “Saremo come sempre a fianco del Municipio II Centro Ovest per scongiurare, ancora una volta, questa scelta folle che vuole penalizzare una delegazione già martoriata dalle servitù e che merita tutt’altro tipo di attenzione”, commenta il senatore Luca Pirondini.

“Questo è il biglietto da visita del centrodestra per le prossime elezioni regionali, questo è il progetto che hanno per noi – chiosa il presidente Colnaghi -. I nostri avvocati sono già al lavoro: sarà una corsa contro il tempo ma come sempre ce la metteremo tutta per farci trovare pronti per il 12 settembre. Non abbiamo mai abbassato la guardia e, come avevo detto, dopo la vittoria al Tar, se ci avessero riprovato ci avrebbero trovato ancora qua, convinti e compatti, perché per loro il trasferimento dei depositi chimici sotto le nostre case sono solo affari. Per noi invece… è la vita!”.

“Il trasferimento non condiviso con il territorio e dunque imposto, risponde alla visione arrogante e prepotente del centrodestra che governa la città. Ed è identica alla visione di chi governava in Regione… Tenetelo a mente, quando andrete a votare!”, conclude il M5S.