Delitto La Spezia, appello associazioni genitori: "Metal detector misura estrema, servono formazione e supporto"

In vista dell’imminente approvazione del pacchetto sicurezza in Consiglio dei Ministri, le associazioni dei genitori Moige, Age, Art.26, Faes e Generazione Famiglia lanciano un appello al Governo: affiancare alle misure sanzionatorie interventi strutturati di formazione ed educazione rivolti ai genitori.

Le associazioni dichiarano di comprendere la necessità di contrastare con decisione la criminalità giovanile e l’uso di coltelli tra i minori, riconoscendo anche il possibile ricorso al metal detector, ma solo come misura estrema e in casi particolari. "Prevenzione e repressione devono procedere insieme, come le due gambe dello stesso corpo", sottolineano.

Secondo le anticipazioni, il decreto prevederebbe sanzioni da 200 a 1.000 euro per i genitori che non vigilano adeguatamente sui figli. Una scelta che solleva perplessità: "Come possono i genitori assumersi pienamente questa responsabilità se lo Stato non fornisce strumenti formativi adeguati?", chiedono le associazioni, evidenziando l’assenza di un sistema strutturato di educazione alla genitorialità capace di offrire competenze pedagogiche, psicologiche e relazionali.

Tra le richieste rivolte al Governo figurano programmi gratuiti di formazione alla genitorialità su tutto il territorio nazionale, realizzati anche grazie alla rete dell’associazionismo familiare; sportelli di supporto psicologico e pedagogico per le famiglie in difficoltà; percorsi educativi nelle scuole che coinvolgano attivamente genitori e studenti sui temi della legalità, del rispetto e della gestione dei conflitti.

"Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità – concludono – ma lo Stato deve metterci nelle condizioni di farlo. Le famiglie vanno supportate, non solo sanzionate. Solo integrando formazione e prevenzione alle misure repressive sarà possibile costruire una società più sicura per i nostri figli".

