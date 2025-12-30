Decreto energia, Pichetto: “Prima chiudiamo la parte finanziaria, poi valuteremo i tempi”

"Appena avremo chiuso la parte finanziaria, vedremo". Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha risposto ai giornalisti, a margine dei lavori dell’Aula della Camera sulla manovra, interpellato sui tempi del nuovo decreto energia.

Alla domanda sulla possibilità che il provvedimento possa arrivare già nei primi giorni di gennaio, Pichetto ha spiegato che al momento l’attenzione del Ministero dell’Economia era concentrata su altre priorità. "La parte tecnica pura della rete è pronta da mesi", ha precisato, lasciando intendere che il nodo principale resta quello delle coperture finanziarie.

Quanto a eventuali interventi a sostegno di famiglie e imprese, il ministro ha sottolineato che le valutazioni sono ancora in corso: "Ci stiamo lavorando, ma non è una decisione semplice. Penserò a cosa fare una volta conclusa la valutazione complessiva".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.