Decisa l'autopsia per il ragazzo morto in campo

Sarà effettuata l'autopsia sul corpo di Giampiero Garrido, il giovane di trent'anni morto a Sestri Ponente, mentre era impegnato in una partita di calcetto sul campo "ex - Corderia". Una decisione per andare a fondo sulle cause della morte, anche se tutto lasciava presagire a un malore fulmineo. Verranno inoltre approfondite le procedure di tesseramento del ragazzo, per verificare la completa regolarità, e la tipologia di visite mediche svolte.

