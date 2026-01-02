De Rossi cerca il vero Genoa: “Ho detto in faccia quello che pensavo del match di Roma e tutti hanno capito. Pisa? Partita importante"
di Giovanni Porcella
"Ci sarà da lottare e credo che lo stadio ci darà una mano in una sfida importante"
Non ha nascosto la delusione di Roma il tecnico rossoblù De Rossi e ammette che ha parlato chiaro ai giocatori: “Ci siamo detto le cose in faccia e tutti hanno condiviso la mia analisi. Per il resto ho visto un gruppo che ha voglia di reagire”.
Al Ferraris arriva il Pisa dell’ex Gilardino e De Rossi non si illude: “La squadra di Alberto è disciplinata e ha fatto ottime partite. Ci sarà da lottare e credo che lo stadio ci darà una mano in una sfida importante perché i punti contano”.
Intanto il mister conferma il rientro di Leali tra i pali: “L’ho visto concentrato e d’altronde se a volte può aver commesso uno sbaglio a Udine è stato perfetto e col Verona ha salvato il risultato. Quello del portiere è un ruolo delicato e comunque ho fatto sbagli anche io e pure altri giocatori”.
Contro il Pisa guideranno l’attacco Vitinha considerato irrinunciabile ed Ekuban. Infine il mercato: “Tante voci - chiude De Rossi - ma questo gruppo che alleno è intelligente”.
