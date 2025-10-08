Dazi, sfide globali e sostenibilità: a Milano il Forum sul futuro del commercio internazionale guidato da Sara Armella

In un contesto mondiale segnato da tensioni commerciali, instabilità geopolitica e transizioni normative, torna a Milano il Forum del Commercio Internazionale, giunto alla sua terza edizione. L’appuntamento è fissato per domani, all’Hotel Excelsior Gallia, con inizio lavori a partire dalle ore 8.30.

Organizzato da Arcom Formazione, con il patrocinio della Commissione europea, di Simest, Aice e Regione Lombardia, il Forum rappresenta uno dei principali momenti di confronto sul commercio estero e le sue trasformazioni. A guidarne la direzione scientifica sarà Sara Armella, esperta di diritto doganale, docente alla Bocconi e presidente della Commissione Dogane e Trade Facilitation di ICC Italia.

Il titolo scelto per l’edizione 2025, “La guerra dei dazi. Tra crisi e opportunità”, riflette l’urgenza di affrontare i profondi cambiamenti che attraversano i mercati globali: dalla rimodulazione dei dazi doganali alle nuove regole del commercio internazionale, fino alle implicazioni per la sostenibilità economica e ambientale.

La giornata riunirà un parterre istituzionale e imprenditoriale di alto profilo: tra i relatori figurano il ministro dell’Università Anna Maria Bernini, l’ex presidente del Consiglio Enrico Letta, gli europarlamentari Brando Benifei (PD) e Carlo Fidanza (FdI), il presidente esecutivo di Piaggio, Matteo Colaninno, il direttore centrale dell’Agenzia delle Dogane, Claudio Oliviero, e il responsabile Economia del PD, Antonio Misiani.

Il Forum si propone non solo come osservatorio sui cambiamenti in corso, ma anche come spazio per elaborare strategie comuni in risposta alle nuove sfide del commercio globale.

