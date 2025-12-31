Data center e sviluppo digitale, l’Italia accelera tra investimenti globali ed energia sostenibile

Nel pieno di una trasformazione digitale sempre più estesa, i data center si affermano come un’infrastruttura chiave per la competitività economica e tecnologica dell’Italia. La crescente digitalizzazione delle imprese, insieme alla diffusione di intelligenza artificiale, edge computing e Internet of Things, sta alimentando una domanda strutturale di capacità computazionale, affidabilità dei servizi e continuità operativa. In questo contesto, il Paese si trova di fronte a un passaggio strategico: rafforzare il proprio posizionamento nel panorama europeo valorizzando territorio, competenze industriali e un sistema energetico in rapida evoluzione.

Crescita del mercato - L’espansione del comparto dei data center in Italia appare destinata ad accelerare nei prossimi anni. La potenza complessiva installata, stimata in circa 513 MW nel 2024, potrebbe superare i 2 GW entro cinque anni, sostenuta da investimenti che potrebbero oltrepassare i 20 miliardi di euro. A trainare la crescita sono i grandi operatori globali del cloud e dell’hyperscale, come Amazon, Microsoft e Google, affiancati da player multitenant di rilievo internazionale tra cui Equinix e Mediterra. Un flusso di capitali che non si limita ad aumentare la capacità, ma introduce nuovi standard tecnologici, operativi ed energetici.

Distribuzione geografica - La Lombardia si conferma il principale hub nazionale, concentrando oltre il 50% della capacità installata grazie a un ecosistema industriale maturo e a una rete di connessioni avanzata. Accanto a questo polo, emerge una progressiva diversificazione territoriale: Roma e il Lazio, il Veneto e il Piemonte stanno attirando nuovi progetti, anche in funzione di una migliore distribuzione dei carichi e di una maggiore resilienza complessiva del sistema. A rafforzare l’attrattività del Paese contribuisce inoltre la posizione geografica dell’Italia, naturale punto di interconnessione tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente, che favorisce lo sviluppo di infrastrutture digitali al servizio di flussi dati internazionali.

Sostenibilità energetica - Un elemento centrale nello sviluppo dei data center è rappresentato dall’attenzione crescente alla sostenibilità. Le nuove infrastrutture sono progettate secondo criteri “green”, con sistemi avanzati di raffreddamento, soluzioni di efficienza energetica e un utilizzo sempre più rilevante di fonti rinnovabili. Scelte che rispondono sia a esigenze ambientali e regolatorie sia a obiettivi operativi, come la riduzione dei costi energetici e l’aumento della resilienza. Come osserva Mario Palma, CEO di Star Energia, “i data center possono e devono diventare un motore di innovazione anche sul piano energetico: l’integrazione con rinnovabili e sistemi di accumulo non è più un’opzione, ma una condizione necessaria per garantire sostenibilità e competitività nel medio-lungo periodo”.

Approccio industriale - In questo scenario si inserisce la strategia di Star Energia, che affronta il settore dei data center con un approccio integrato. L’esperienza dell’azienda nello sviluppo di soluzioni energetiche avanzate, dall’agrivoltaico ai sistemi di accumulo, dall’eolico al fotovoltaico, consente di supportare progetti complessi in cui l’energia diventa una componente strategica. “La sfida dei data center”, sottolinea Palma, “non è soltanto garantire potenza disponibile, ma farlo in modo coerente con gli obiettivi di transizione energetica, attraverso competenze multidisciplinari e partnership solide”.

Scenario internazionale - È in questa prospettiva che Mario Palma sarà presente dal 6 al 9 gennaio al CES di Las Vegas, principale evento tecnologico globale e osservatorio privilegiato sull’evoluzione dell’intelligenza artificiale. Un contesto utile per comprendere come l’AI stia incidendo non solo sulle tecnologie, ma anche sui modelli organizzativi e industriali, ridefinendo il rapporto tra digitale ed energia e rafforzando il ruolo dei data center come infrastruttura critica per lo sviluppo economico.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.