Danni da alcool, il medico di Asl 3 a Telenord: "Riduce la qualità di vita e anticipa l'invecchiamento"
di Redazione
"L'alcool colpisce vari organi del nostro organismo, ma soprattutto riduce la nostra qualità di vita, ci invecchia prima e favorisce l'insorgenza di patologie in età precoce - a dirlo a Telenord è il dottor Gianni Testino, direttore struttura patologie delle dipendenze ed epatologia alcol correlata Asl3 -. Per questo la nostra missione è rivolgerci ai più giovani, le fasce d'età più a rischio attualmente"
E a chi è affetto da dipendenza da alcool - "Non vergognatevi, fatevi aiutare. Il percorso non è semplice, ma possibile"
Nel comune di Rossiglione, l'a Asl 3 ha infatti organizzato un incontro con alcuni esperti per tutti i cittadini della Valle Stura: focus dell'incontro i danni che l’alcool può recare all’organismo
