Dalle toghe 'storiche' ai nuovi iscritti: Genova celebra la professione forense

Sabato 7 febbraio alle ore 10, presso il Centro Cultura e Attività Forensi di via XII Ottobre 3, l’Ordine degli Avvocati di Genova rinnova la tradizionale cerimonia dedicata alla valorizzazione della professione forense, al riconoscimento dei percorsi professionali più longevi e all’accoglienza dei nuovi iscritti all’Albo.





Ad aprire l’evento sarà l’intervento del Presidente dell’Ordine, Stefano Savi (nella foto), cui seguirà la consegna delle medaglie d’oro e delle pergamene agli avvocati che nel 2026 raggiungono il traguardo dei 50 anni di professione: Rodolfo Bozzo, Renzo Guerrini, Renato Mottola e Franco Rusca.

Un riconoscimento speciale sarà inoltre conferito a Mario Sguerso, per i 70 anni di professione, e a Amina Longobardi, che ha raggiunto i 50 anni di attività nel 2025.





La cerimonia proseguirà con l’omaggio agli avvocati che vantano 60 anni di iscrizione all’Albo: Sergio Maria Carbone, Aurelio Di Rella Tomasi di Lampedusa, Enrico Delle Piane, Sergio G.B. Formento e Annaclara Longobardi.





Durante la mattinata saranno premiati anche i Commissari d’Esame 2024/2025: Pietro Bogliolo, Francesca Poggi, Alexander Beecroft e Giorgio Fossa.





Ampio spazio sarà riservato alle nuove generazioni dell’Avvocatura. Il Premio Clori Iovine Riccio Tabassi (AIGA) sarà assegnato a Erica Curti, più giovane abilitata dell’ultima sessione d’esame, mentre il Premio Giuseppe Ferraris (AIGA) andrà a Francesco Peloso, più giovane abilitato. Il Premio Toga “Filippo Gramatica”, promosso dalla Camera Penale, sarà conferito a Greta Mancuso.





A conclusione dell’evento, la consegna delle pergamene ai neo-avvocati che entrano ufficialmente a far parte dell’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Genova.





"Questa cerimonia – sottolinea il Presidente Stefano Savi – rappresenta un momento di forte identità per l’Avvocatura genovese: celebra l’esperienza, il rigore e il senso delle istituzioni di chi ha dedicato una vita alla professione e, allo stesso tempo, accoglie le nuove generazioni chiamate a raccoglierne l’eredità. È un passaggio simbolico che unisce memoria, presente e futuro dell’avvocatura".

