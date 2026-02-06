Coop Liguria dona oltre 61mila euro in buoni spesa alla Croce Rossa

Coop Liguria dona oltre 61 mila euro in buoni spesa al comitato ligure della Croce Rossa Italiana per sostenere le attività di aiuto alle persone e famiglie in difficoltà. La donazione è legata all'iniziativa nazionale di solidarietà 'Un dolce per te, uno in buono, uno in dono', promossa dalla cooperativa dicembre 2025 attraverso la partecipazione dei soci.

Grazie ai quali Coop Liguria ha consegnato alla Croce Rossa 768 panettoni, che sono stati recapitati alle persone assistite dall'associazione in tempo utile per le festività natalizie. Oggi invece la donazione di 61mila in buoni spesa è stata consegnata al Presidente del Comitato Liguria della Croce Rossa Luca Bracco. I fondi saranno utilizzati per sostenere famiglie e le persone in difficoltà.

"L'iniziativa è in linea con il nostro impegno per la lotta alla povertà, che si traduce in diversi progetti di supporto alla comunità spiega il Presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis -: dal recupero continuativo dei prodotti non più vendibili dei punti vendita, che vengono donati al volontariato nell'ambito di un progetto denominato 'Buon fine', alle raccolte 'Dona la spesa' organizzate più volte l'anno nei nostri negozi in collaborazione con le associazioni del volontariato, fino alla donazione che stanziamo ogni anno per le associazioni che supportano le famiglie fragili in occasione del voto dei soci sul bilancio. Con il Comitato Liguria della Croce Rossa collaboriamo da anni su diversi territori, perché è da sempre in prima linea nell'aiuto a chi ha più bisogno".

