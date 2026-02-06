Genova, "Il Lavoro che vorrei" con il segretario UIL Bombardieri

Il segretario generale della UIL, PierPaolo Bombardieri, sarà a Genova mercoledì 11 febbraio per partecipare al convegno organizzato dalla Uil Liguria: “Liguria: il lavoro che vorrei. Nuovi percorsi occupazionali tra mismatch e migrazione dei giovani”, che si terrà allo Star Hotel President (Corte Lambruschini 4) dalle 10:00 alle 13:00. Per i giornalisti si terrà un punto stampa alle ore 9:30.

Se l’analisi dei dati del mercato del lavoro è imprescindibile per delineare politiche di contrasto alla dispersione occupazionale, per sindacato è altrettanto importante saper contestualizzare le informazioni disponibili, guardando alla complessità, senza prestarsi a manipolazioni e strumentalizzazioni.

Il programma del convegno prevede l’introduzione a cura di Roberta Cavicchioli, segretaria confederale regionale Uil Liguria, che illustrerà il “lavoro disponibile” per i più giovani e per i nuovi occupati in generale. Un lavoro caratterizzato da un’offerta povera, governata dall’eccessiva flessibilizzazione dei rapporti di lavoro.



Il convegno prevede due momenti di confronto.



Il primo illustrerà le caratteristiche del mercato del lavoro ligure grazie alla presenza di: Paolo Sottili, direttore generale Alfa Liguria; Roberto Vegnuti, Data Lab Uil Liguria; Mauro Migliavacca, sociologo dell’ Università degli Studi di Genova; Davide Caron dell’associazione Dottorandi e Dottori di ricerca in Italia ADI; Maurizio Conti, economista dell’Università degli Studi di Genova.

Il secondo Panel, più politico, tratterà le sfide per il futuro per il lavoro in Liguria. Parteciperanno: Marco Bucci, presidente Regione Liguria; Riccardo Serri, segretario generale Uil Liguria; Mario Gerini, presidente Confindustria Liguria; Alessandro Cavo, presidente Confcommercio Liguria; Mattia Rossi, presidente Legacoop Liguria; Gianluca Gattini, presidente Cna Liguria;

Il segretario generale della UIL PierPaolo Bombardieri concluderà la giornata di lavori con il suo intervento conclusivo. Modererà il dibattito il giornalista Luca Ponzi, capo redattore Tgr Liguria







