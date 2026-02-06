La "Domenica Pedonale" anima Mura delle Grazie e Mura della Marina

Un pomeriggio senza automobili per poter godere delle bellezze di una parte poco esplorata del Centro storico e per poter svolgere attività in famiglia e non solo, con visite guidate, cacce al tesoro, laboratori fotografici e altro ancora. È solo una piccola parte del programma della “Domenica pedonale” che l’8 febbraio interesserà in particolar modo mura delle Grazie e mura della Marina, dalle 14.30 alle 18.30.

«Visti i buoni risultati delle sperimentazioni avvenute fino ad adesso - spiegano l’assessore alla Mobilità sostenibile Emilio Robotti e l’assessora all’Urbanistica e alla Città dei 15 minuti Francesca Coppola -, in accordo con i Municipi abbiamo deciso di proseguire con il progetto delle “Domeniche Pedonali”. Sono occasioni non solo per cambiare temporaneamente la destinazione d’uso degli spazi pubblici, lasciando il posto ai pedoni, ma anche e soprattutto per trasformarli in luoghi protetti, vivibili e vissuti attivamente, luoghi dove poter socializzare e creare aggregazione, anche grazie al fondamentale contributo delle realtà associative locali. Un’esperienza che già nelle prossime settimane sarà replicata in altri Municipi».

«Questa domenica vedremo animarsi alcuni dei luoghi più iconici e rappresentativi del nostro Centro storico, luoghi carichi di storia ma non sempre “battuti” – spiega la presidente del Municipio I Centro Est Simona Cosso -. La zona delle mura, piazza Sarzano, Campopisano saranno per una volta liberati dal traffico e occupati da corpi, famiglie, bambini che si riprenderanno almeno per un giorno questi spazi. Ringrazio le associazioni che hanno messo su un programma veramente pensato per tutti, segnalando l’apertura straordinaria degli oratori di san Giacomo della Marina e di sant’Antonio Abate, che potranno essere visitati, su prenotazione, insieme all’assessore alla Cultura Giacomo Montanari che ringrazio».

Il programma

Mura della Marina e Mura delle Grazie

- dalle 14.30 alle 18.30, apertura straordinaria degli Oratori di San Giacomo della Marina e Sant'Antonio Abate

- dalle 14.30 alle 15.30, visita guidata degli Oratori insieme all'Assessore alla Cultura, Giacomo Montanari.

Visita gratuita, su prenotazione entro venerdì 6/2 ore 14 e fino ad esaurimento posti, scrivendo a municipio1manifestazioni@comune.genova.it , indicando un nominativo e un contatto telefonico.

- dalle 15.30 alle 18.30, ricco pomeriggio di attività per bambine, bambini e famiglie: giochi educativi e inclusivi, letture animate, laboratori artistici, di movimento e fotografia, per riscoprire il centro storico in modo partecipato e creativo.

- 16.30 – “Dalle mura, sulle mura, alle mura”, la grande storia e quelle piccole, i panorami attuali e le visioni del passato tra la chiesa delle Grazie e Campopisano”: visita guidata a cura di Antonella Guarnieri. Appuntamento ore 16.30 al santuario di Ns. Signora delle Grazie al Molo, piazza delle Grazie. Prenotazione obbligatoria: prenotazioni.ge@gmail.com. Evento gratuito.

