Dal Regency al Vittoriano: la moda dell’Ottocento in Villa Duchessa di Galliera
di Anna Li Vigni - Katia Gangale
Un’occasione per scoprire, attraverso abiti originali e racconti d’epoca, come la moda rifletta i cambiamenti sociali e culturali del XIX secolo
Un viaggio affascinante attraverso l’evoluzione dello stile e dell’eleganza dell’Ottocento, dal periodo Regency alla piena epoca Vittoriana, raccontato nella splendida cornice di Villa Duchessa di Galliera.
In studio, con Katia Gangale, Andrea Casalino, presidente dell’Associazione Sistema Paesaggio.
In collegamento Lucia Clerici, collezionista e curatrice della mostra, in dialogo con Anna Li Vigni.
Un’occasione per scoprire, attraverso abiti originali e racconti d’epoca, come la moda rifletta i cambiamenti sociali e culturali del XIX secolo.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
"La terra è da buttare": a Telenord il libro-provocazione del giovane Riccardo Sciaccaluga
23/10/2025
di Anna Li Vigni - Roberto Rasia
Genova, l’Orchestra Paganini porta la musica nelle stazioni di Principe e Brignole
23/10/2025
di Stefano Rissetto
L’Emigrazione Cantata: a Telenord musiche, canzoni, cantanti e interpreti
23/10/2025
di Katia Gangale
CIV Ville Storiche: a Telenord il cuore commerciale e culturale di Sampierdarena
23/10/2025
di Anna Li Vigni - Katia Gangale
Centro Universitario del Ponente: cultura, socialità e inclusione al centro della formazione
22/10/2025
di Redazione