Cultura

Dal Regency al Vittoriano: la moda dell’Ottocento in Villa Duchessa di Galliera

di Anna Li Vigni - Katia Gangale

Un’occasione per scoprire, attraverso abiti originali e racconti d’epoca, come la moda rifletta i cambiamenti sociali e culturali del XIX secolo

Facileisolare.it

Un viaggio affascinante attraverso l’evoluzione dello stile e dell’eleganza dell’Ottocento, dal periodo Regency alla piena epoca Vittoriana, raccontato nella splendida cornice di Villa Duchessa di Galliera.

In studio, con Katia Gangale, Andrea Casalino, presidente dell’Associazione Sistema Paesaggio.

In collegamento Lucia Clerici, collezionista e curatrice della mostra, in dialogo con Anna Li Vigni.

Un’occasione per scoprire, attraverso abiti originali e racconti d’epoca, come la moda rifletta i cambiamenti sociali e culturali del XIX secolo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: