Genova, le richieste di Confindustria al governo: "Continuità sugli investimenti e speriamo si faccia la Gronda"

"La continuità specialmente sui grandi investimenti scelti, programmati e in parte progettati, quindi la messa a terra e la cantierizzazione, che dipende in parte dalle autorità locali e in parte dal governo". Sono queste le richieste di Confindustria Genova al nuovo governo enunciate dal presidente degli Industriali Umberto Risso, a margine degli 'Innovation days' che si svolgono al Porto Antico. "Per Genova questi investimenti sono tra i più cospicui rispetto alle altre città - ha aggiunto - e questa è la base di partenza. I problemi si risolvono con lo sviluppo".

Tra i temi centrali, ovviamente, quello della Gronda, per la quale si attende ancora la firma. "Forse, sia per la diversa composizione del governo, sia per le persone che adesso si occuperanno delle infrastrutture - conclude Risso - forse finalmente questa opera fondamentale per contribuire ad abbattere il nostro isolamento potrà partire".