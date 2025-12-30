Da Capodanno all'Epifania, ambulatori e studi medici disponibili a Genova
di Redazione
GENOVA - Prosegue anche a Capodanno, nel fine settimana e Befana l’iniziativa Asl3 di aperture straordinarie di studi medici. L’iniziativa, che ha preso il via durante il ponte dell’Immacolata, si pone come obiettivo di rendere disponibile un supporto straordinario nel periodo delle festività. L'offerta è aperta a tutti i cittadini dell’area metropolitana, che possono rivolgersi ai Medici che compaiono nel link di seguito riportato, anche se diversi dal proprio Medico di Medicina Generale.
L'accesso è diretto, senza necessità di prenotazione, negli orari indicati. Il calendario copre tutti i Distretti sociosanitari di Asl3 da ponente a levante.
Qui il link alla pagina dove sono presenti le disponibilità dei Medici di Medicina Generale, nei giorni giovedì 1, sabato 3, domenica 4 e martedì 6 gennaio 2026, con orari di ricevimento e indirizzi
https://www.asl3.liguria.it/tutte-le-comunicazioni/comunicazioni-2025/5890-studi-medici-ambulatori-aperti-prefestivi-festivi.html
Si ricordano inoltre:
Ambulatorio di prima accoglienza (codici a bassa complessità) presso l'Ospedale Gallino
L'ambulatorio è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 in accesso diretto. Indirizzo: via O. Gallino 5 Genova Pontedecimo.
https://www.asl3.liguria.it/altri-ambulatori/5610-ambulatorio-bassa-complessita-gallino.html
Servizio di urgenza odontoiatrica alla Fiumara
Attivo anche il Servizio di Urgenza Odontoiatrica (S.U.O.) in accesso diretto e senza impegnativa presso il Palazzo della Salute di Fiumara. L’ambulatorio è aperto il SABATO, la DOMENICA e nei GIORNI FESTIVI dalle ore 8 alle ore 12.30 (ultimo accesso ore 12.00). Indirizzo: via Operai 80 Genova Sampierdarena.
https://www.asl3.liguria.it/territorio/servizi/cure-primarie/4195-ambulatorio-del-mal-di-denti.html
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:Asl 3
Condividi:
Altre notizie
Sanità, nuovo accordo con i medici di base. Nicolò: "Più presenza sul territorio e incentivi per le aree interne"
30/12/2025
di Carlotta Nicoletti
Liguria: influenza e virus respiratori, picco previsto nelle prossime settimane
29/12/2025
di Redazione
Genova: Bucci e Nicolò in visita ai Pronto Soccorso, gli auguri al personale sanitario
25/12/2025
di Luca Pandimiglio
Medicina Legale, Alessandro Bonsignore eletto nel Consiglio Direttivo nazionale SIMLA
24/12/2025
di Redazione