Cucina Liguria e dintorni, torna dal 12 al 14 aprile al Porto Antico l'evento clou di Cna Genova sulle eccellenze enogastronomiche del territorio

Per la settima edizione di "Cucina Liguria" Cna Genova rinnova il format vincente dello scorso anno insieme alla Mezza Maratona di Genova, per un percorso sensoriale avvincente tra sport, cucina e sapori liguri nel "Village" che sarà allestito al Porto Antico, in Calata Falcone Borsellino, da venerdì 12 a domenica 14 aprile.

La kermesse sulla filiera della cucina ligure organizzata da Cna Genova metterà in mostra alcune delle eccellenze enogastronomiche del territorio, creando un percorso unico tra cucina, sapori e tradizioni, intrecciato con l'aspetto del benessere sportivo delle gare podistiche.

Anche per l'edizione 2024, che spicca dal punto di vista sportivo per la collocazione all'interno del palinsesto di Genova Capitale Europea dello Sport, verrà confermato il format di "Cucina Liguria e dintorni" nato lo scorso anno dalla collaborazione di Cna Genova e Mezza Maratona di Genova con il prezioso sostegno dei main sponsor Pulsee e Axpo Italia, con il supporto istituzionale della Camera di Commercio di Genova e con il patrocinio di Regione Liguria e Comune di Genova.

"Anche quest'anno siamo al Porto Antico con l'obiettivo di promuovere il territorio attraverso una rappresentanza di produzioni tipiche legate alla filiera della cucina tradizionale ligure - spiega il presidente di Cna Genova, Paola Noli -. Questa edizione è stata estesa ai 'dintorni per consentire ai visitatori, e soprattutto al turisti di passaggio, di capire quanto ogni porzione del nostro territorio abbia peculiarità che arrivano da tradizioni radicate nel tempo, che vale la pena scoprire anche mediante percorsi esperienziali nelle zone più interne e meno conosciute".

La rinnovata formula del "Village" che sintetizza i contenuti sportivi e le eccellenze gastronomiche del territorio, è stata confermata da Cna Genova e la Mezza Maratona di Genova dopo il successo della prima collaborazione dello scorso anno.

Il taglio del nastro di "Cucina Liguria è dintorni" è previsto venerdì 12 aprile alle 12, mentre la conclusione sarà nella serata di domenica 14 aprile, al termine di una tre giorni ricca di eventi tra sport, cucina e sapori liguri.

"Con grande orgoglio parliamo del binomio della Mezza Maratona di Genova e di Cucina Liguria - afferma Mauro Semonella, presidente Podistica Peralto, organizzatrice della Mezza Maratona di Genova -. Sarà un'occasione unica per tutte le atlete e gli atleti di gustare le eccellenze gastronomiche del nostro territorio e di portarsi a casa un pezzetto di Liguria. Una vera e propria maratona di sapori".

Regione Liguria anche quest'anno conferma il proprio supporto all'iniziativa patrocinando "Cucina Liguria e dintorni" , un format capace di valorizzare le eccellenze della nostra regione, abbracciando più temi e ambiti, dalla cucina allo sport, con il filo conduttore delle tradizioni. "Dopo il successo dello scorso anno in cui cucina e tradizioni della Liguria si sono distinte - dice il vice presidente della Regione Liguria con delega all'Agricoltura e al Marketing Territoriale

Alessandro Piana - continua la valorizzazione delle eccellenze locali attraverso i piatti della tradizione, partendo dalle modalità di coltivazione e produzione. Un settore rappresentativo e dinamico, sostenuto da Regione Liguria, da sempre impegnata nella promozione dell'agroalimentare legato al territorio e alla produzione sostenibile, Ringrazio gli organizzatori, gli Faticondi le aziende e tuti i partecipanti per aver messo a sistema la filiera dando ulteriore risalto al comparto in un evento sportivo in cui benessere, genuinità e salubrità sono costantemente al centro dell’attenzione".

Per l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessio Piana "La Mezza Maratona di Genova è pes/'mpre sinonimo di sport, salute e territorio. E grazie alla collaudata sinergia con Cucina Liguria, anche in questa nuova edizione, saranno valorizate le eccellenze del enogastronomia ligure sottolinea l'assessore Una combinazione perfetta che accomuna il benessere di chi ama far sport all'alimentazione sana che la

Liguria sa offrire".

"La Mezza Maratona di Genova ha saputo valorizzarsi anche attraverso le numerose iniziative collaterali ad essa collegate e la kermesse 'Cucina Liguria e dintorni di Cna Genova ne è un chiaro esempio - aggiunge l'assessore regionale con delega allo Sport e agli Stili di vita consapevoli, Simona Ferro - Le nostre eccellenze enogastronomiche, infatti, si sposano alla perfezione con l'indiscussa vocazione sportiva del territorio. Se è vero che la Liguria, grazie ai suoi scorci mozzafiato e alle sue bellezze paesaggistiche, è sempre più una meta gettonata tra gli appassionati di outdoor e turismo sportivo, uno degli elementi maggiormente attrattivi della nostra regione è senza dubbio l'alta qualità della vita, in parte determinata anche dai sapori e dalla tradizione culinaria locale"

Il format "Cucina Liguria e dintorni" ha ricevuto il patrocinio anche del Comune di Genova, che con gli assessori Paola Bordilli e Alessandra Bianchi ha ben evidenziato le due anime della manifestazione: commercio, artigianato e tradizioni locali da una parte; sport e turismo dall'altra.

"È per la città molto importante il rinnovo di questa sinergia tra Cna e la Mezza di Genova - dichiara l'assessore comunale ad Artigianato, Commercio e Tradizioni, Paola Bordilli - promuovendo e mantenendo vive le autentiche delizie culinarie locali, rafforzando il legame tra tradizione e innovazione e ponendo un'enfasi speciale sul saper fare artigiano e sui produttori del territorio. Un weekend che dà inizio alla stagione primaverile sposandosi con la voglia per genovesi e visitatori di stare all'aria aperta, godendosi Genova tra sport, approfondimenti e le tipicità dell'enogastronomia ligure".

"La Mezza di Genova va oltre il proprio programma sportivo grazie alla sinergia con Cna Genova: il ritorno di 'Cucina in Liguria' è la conferma della capacità dello sport di trasformarsi in volano per la promozione del territorio, declinato in tutte le sue eccellenze, a partire da quelle enogastronomiche - spiega l'assessore comunale allo Sport e al Turismo, Alessandra Bianchi - I partecipanti alla Mezza di Genova, dai podisti alle famiglie in arrivo da varie zone d'Italia e anche all'estero, potranno quindi entrare in contatto con i piatti ed i prodotti tipici della nostra città e della nostra regione. Un vero e proprio viaggio, tra show cooking e laboratori, alla scoperta della nostra città, dei suoi gusti e dei suoi sapori che la rendono unica".

Come per le precedenti sei edizioni di "Cucina Liguria" la Camera di Commercio di Genova ha rinnovato il suo impegno per la realizzazione della manifestazione, sostenendo ancora più convintamente il format

apprezzato già lo scorso anno.

"La Camera di Commercio non ha mai fatto mancare il proprio sostegno a un evento nato e cresciuto nel tempo per sottolineare quanto la componente produttiva e artigianale sia importante nella filiera enogastronomica, che parte dalla terra e arriva sulla tavola - spiega il presidente della Camera di Commercio di Genova, Luigi Attanasio - L'abbinamento con la Mezza Maratona nell'anno di Genova

Capitale dello Sport, poi, ci ricorda che il benessere è un obiettivo da raggiungere anche con una buona alimentazione"

Main sponsor della kermesse sarà di nuovo Axpo che integrerà il suo impegno per la Mezza di Genova con Pulsee Luce e Gas, suo marchio dedicato all'energia domestica. "Siamo orgogliosi di affiancare, per il secondo anno consecutivo, la Mezza di Genova. È la città da cui siamo partiti, in Italia, quasi 25 anni fa e che ha osservato e favorito la nostra crescita in questi oltre due decenni - commenta Ivanhoe Romin, General

Manager di Axpo Italia - Gli scenari del settore dell'energia cambiano costantemente e la nostra presenza, quest'anno, vedrà un importante coinvolgimento del nostro brand per le utenze domestiche Pulsee Luce e Gas tramite cui portiamo consapevolezza sulle evoluzioni dell'energia di casa. Axpo è tra gli operatori tradizionalmente più vicini alle esigenze, spesso molto specifiche, delle aziende e la condivisione dei valori dello sport e del enessere delle persone allintene delle litta in cui operiamo, ci unisce in modo ancora più saldo ad un'iniziativa così importante per celebrare la bellezza di Genova".

In prima fla tra gi sponsor di questa edirionternational murae dintorn" altre due ecellenze genovesi, in due ambiti molto diversi tra loro: il gruppo internazionale minerario e metallurgico Metinvest Trametal e lo storico biscottificio Grondona.

"Sport, salute e ambiente sono anche i nostri valori, in quanto aiutano a costruire i legami e il senso di appartenenza, che ci permettono di raggiungere risulati straordinari in tutto ciò che facciamo - dichiara Roberto Re, amministratore delegato Metinvest Trametal Spa - Metinvest è un grup-0 internazionale minerario e metallurgico verticalmente integrato, annoverato tra i primi 45 produttori di acciaio al mondo dalla World Steel Association. In Italia Metinvest è presente con il suo headquarter a Genova e due siti produttivi. La sfera di interesse del Gruppo va oltre la produzione di acciaio, concretizzandosi in una costante attenzione verso i dipendenti e le comunità in cui opera, oltre che nel sostegno verso i più deboli. In Italia, attraverso Ferriera Valsider e Metinvest Trametal, lo sforzo è incentrato sul sostegno a progetti in ambito sportivo e culturale, come l'Arena di Verona Opera Festival, la Mezza di Genova, insieme ad altre iniziative di carattere sociale e sportivo".

"Siamo una famiglia impegnata con la nostra azienda dolciaria, da oltre 200 anni, a promuovere le eccellenze del territorio ligure - rimarca Francesco Grondona, amministratore delegato del Biscottificio Grondona di Genova Pontedecimo - La Mezza di Genova, per bellezza del percorso e professionalità dell'organizzazione, è una di queste e per noi è un motivo d'orgoglio esserci. Quest'anno abbiamo voluto omaggiare la partecipazione dei Family Runners anche con una mostra fotografica a loro dedicata proprio davanti e all'interno del Bistrot. Li aspettiamo all'interno per assaggiare i nostri prodotti".

La casa del "Village" di "Cucina Liguria e dintorni" sarà ancora una volta l'area del Porto Antico di Genova. In Calata Falcone Borsellino, a pochi metri dallo "start" e dall'arrivo della Mezza Maratona e della CorriGenova, e dal solo arrivo della Family Run. Oltre ai tradizionali stand sarà presente anche un palco per tutti gli eventi legati alla filiera della cucina ligure e per le premiazioni delle gare podistiche.

"Grazie all'impegno di Cna e delle istituzioni locali 'Cucina Liguria' è entrata di diritto nel calendario degli eventi più attesi e amati dai frequentatori dei nostri spazi - sottolinea Mauro Ferrando, presidente di Porto Antico di Genova Spa -. I prodotti della nostra migliore tradizione culinaria richiamano l'interesse e la curiosità di chi arriva nella nostra città e la concomitanza nata dalla collaborazione con la Mezza Maratona di Genova rappresenta il connubio ideale tra sport e sana alimentazione".

In prima linea nell'organizzazione della manifestazione, cercando sempre nuove e stimolanti collaborazioni, come ogni anno, il segretario di Cna Genova, Barbara Banchero. "Torna Cucina Liguria con la Mezza Maratona al Porto Antico, per rafforzare anche quest anno il sodalizio nella filosofia che ci contraddistingue: creare eventi di livello con l'obiettivo di creare valore per il territorio - evidenzia Banchero -. Territorio che oggi è la nostra città, la nostra regione, ma che domani può diventare un territorio più ampio. Quest'anno, infatti, è con noi la Cna di Torino, con alcuni produttori, e speriamo sia l'inizio di una collaborazione che porti alla conoscenza reciproca delle eccellenze del territorio su tutta la filiera della cucina, come sempre dal prodotto al piatto".