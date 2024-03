Crocefieschi, frana sulla scuola: i 9 alunni faranno lezione in Municipio. Il sindaco Bassignana: "Mai un evento del genere in 60 anni"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Una tragedia sfiorata quella che ha interessato nella serata di venerdì 1 marzo il comune di Crocefieschi, nell'entroterra genovese sopra Busalla. Poco dopo le ore 20 un grosso masso è precipitato dalla montagna che sovrasta il paese passando vicino a due abitazioni e crollando sul tetto della scuola elementare Aldo Moro, che data l'ora fortunatamente era vuota al momento del fatto.

Per ore i vigili del fuoco insieme ai tecnici del comune hanno lavorato nella zona per la messa in sicurezza. Evacuate le due case sfiorate dal masso, una delle quali era abitata da una persona che ha trovato rifugio da un parente in paese.

Da tempo il comune lottava per far rimanere aperta la scuola dove ogni giorno si recano 9 bambini della zona, che per le prossime lezioni verranno ospitati nelle sale del Municipio. La scuola Aldo Moro tra l'altro si era appena aggiudicata un bando da circa 400mila euro per l'efficientemantoi energetico dlela struttura. Inoltre si erano appena aperte le sicrizioni pe ril porossimo anno

Nel video l'intervista al sindaco Filippo Bassignana