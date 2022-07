Crisi di governo, Bagnasco(Forza Italia): "Squadra che vince non si cambia"

di Christian Torri

In occasione della rassegna "Rapallo Protagonisti" abbiamo intervistato il sindaco Carlo Bagnasco sulle decisioni prese dal suo partito

In occasione della rassegna Rapallo i protagonisti abbiamo fatto il punto di Forza Italia con il sindaco Carlo Bagnasco:

Come commenta la decisione fatta dai suoi colleghi in parlamento?

Una decisone non facile, io adesso più che guardare il passato guardo il futuro, il 25 di settembre mi auguro un centro destra unito che possa dare delle risposte positive a tutti e squadra che vince non si cambia: abbiamo vinto la regione, La Spezia e Genova e quindi mi auguro che questa unione porti un buon risultato a tutti come abbiamo fatto nelle ultime elzioni.

Cosa pensa dell'uscita dei quattro "big" da Forza Italia?

Quella è tutta una parte che segue il nostro presidente, penso che le sue dichiarzioni riescano a coprire quello che dico io quindi in bocca al lupo anche a loro .