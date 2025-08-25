Crisi Amt, la Giunta Salis punta a 'salvare' le tariffe: "Possibile continuità per le agevolazioni"

La tariffazione del servizio Amt e le conseguenti agevolazioni potrebbero essere confermate. Verso questa direzione procede l'impegno del Comune di Genova, che poche settimane fa aveva garantito un'iniezione di liquidità per scongiurare la crisi dell'azienda di trasporto pubblico genovese

Oggi la Giunta Salis ha avuto un incontro con i sindacati e i vertici dell'azienda, al termine della quale la prima cittadina ha dichiarato che "Per il momento stiamo valutando la continuità della tariffazione che comprende le agevolazioni"

Nel frattempo fra pochi giorni si terrà l'assemblea dei soci per la nomina di nuovi presidente e CdA di Amt, in seguito alle dimissioni della precedente amministrazione. "Saranno persone molto qualificate", ha aggiunto la sindaca parlando delle candidature.

L'incontro di oggi con i sindacati è stato definto dalla sindaca "positivo e propositivo seppure nella complessità. Il nostro impegno è quello di ripartire con le assunzioni appena si sarà ricomposto questo stato di crisi però siamo comunque ottimisti sul fatto che questa cosa succederà entro fine anno". La sindaca ribadisce che "Amt rimane pubblica, l'ho sempre detto e lo confermo, non non ci spostiamo di un centimetro da questa posizione".

"Il nostro obiettivo non è certo ridurre il servizio - continua Salis - e quando ci sarà il nuovo personale il servizio sarà a un livello maggiore rispetto a quello che è adesso, coi sindacati siamo stati molto chiari, vogliamo risolvere la situazione e vogliamo assumere, lo faremo entro fine anno, in questi mesi gestiremo la situazione nel migliore dei modi in modo che ci siano meno ricadute possibili sulla cittadinanza, ma anche sulle lavoratrici e lavoratori".

Un'altra criticità è rappresentata dal mancato arrivo di fondi dal governo, risorse che, anticipate attraverso la Regione, concorreranno a ripianare momentaneamente il problema di liquidità di Amt, in vista, successivamente, di un piano di risanamento complessivo e a lungo termine. "Stiamo lavorando su una serie di anticipazioni tra Città metropolitana e sui fondi che dal Governo devono passare alla Regione e quindi arrivare ad Amt. Queste sono anticipazioni che ci permettono di ricomporre questo momento. C'è l'assemblea dei soci fra pochi giorni quindi avremo una governance che si occuperà di utilizzare tutte queste risorse e questi anticipi per gestire questi mesi e poi di fare un piano che sia veramente sostenibile per i prossimi cinque anni".

E ancora: "Noi faremo la nostra parte, considerando che è un affidamento in house. Mi sono anche impegnata personalmente con tutti i nostri partner esterni per chiedere a loro, non voglio dire pazienza, ma elasticità, per lasciarci gestire questa situazione in modo da fare un piano di rientro che ci permetta poi da fine anno a tornare a navigare in acque tranquille."

