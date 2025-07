Crevari: sul palco decine di bambini in lingua genovese, la parodia di Scignoria! e Benvenuti in Liguria

Un lavoro enorme, quello degli organizzatori che tutti gli anni è capace di rinnovarsi con nuovi, giovani volti del paese all'insegna delle tradizioni e della lingua genovese. E' quello che va in scena, ogni estate, per una sera, a Crevari: borgo collinare all'estremità di ponente del Comune di Genova.

Nell'ultimo sabato di luglio, l'edizione 2025 con gran parte dello spettacolo, in scena sul campo sotto il campanile, dedicata alle fortunate trasmissioni di Telenord: Scignoria! e Benvenuti in Liguria.

Gli attori, che hanno provato per un intero mese, imparando la parte a memoria, si sono così improvvisati nelle varie interpretazioni dei protagonisti: da Gilberto Volpara al professor Franco Bampi fino al Cucinosofo Sergio Rossi fino all'inviato Mike fC, senza tralasciare la giovane che sogna l'apprendimento della lingua. Tutto intorno, aneddoti e curiosità legati a Crevari, Voltri e alle borgate attigue.

Due ore di spettacolo e serenità con le immancabili focaccette come contorno tra la soddisfazione da tutto esaurito di madri, padri e nonni per una tradizione che, nel tempo dei social, lassù, riesce ad accendere gli entusiasmi ogni stagione da decenni. In parallelo, anche un nuovo corso per bambini dedicato proprio alla lingua genovese.

Scignoria! e Benvenuti in Liguria, dunque, dopo la recente parodia invernale portata sul palco dalla Compagnia Goliardica Mario Baistrocchi, centrano un altro omaggio questa volta, forse, ancora più prezioso perchè regalato da under 20 che dimostrano l'amore per le cose di un tempo. Quelle che a Crevari non sono mai passate di moda. Quelle che si chiamano modernità.

