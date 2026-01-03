Crans-Montana: prime vittime identificate, tra speranza e dolore la lunga attesa delle famiglie dei ragazzi dispersi

Sale ad almeno 40 vittime e oltre 100 feriti il bilancio dell’incendio scoppiato nel bar Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera. Tra i dispersi figurano anche diversi cittadini italiani, come confermato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Le autorità hanno spiegato che l’identificazione delle vittime richiederà tempi lunghi, a causa delle condizioni dei corpi e della necessità di ricorrere alle analisi del Dna.





Tra i dispersi c’è anche Emanuele Galeppini, 17 anni, giovane golfista italiano considerato una promessa della disciplina. Il ragazzo si trovava nel locale al momento della tragedia. Lo zio ha riferito che il nome di Emanuele è ancora nella lista dei dispersi e che la famiglia è in attesa dei risultati del Dna. Il padre, originario di Genova e residente a Dubai, aveva parlato con il figlio poco prima dell’incendio per gli auguri di Capodanno. Galeppini aveva vinto lo scorso aprile l’Omega Dubai Creek Amateur.





Un altro appello arriva dalla madre di Giovanni Tamburi, 16 anni, di Bologna, anche lui disperso. Il ragazzo era in Svizzera con il padre ed era uscito con alcuni amici la sera dell’incendio. Secondo quanto riferito dalla donna, il cellulare del figlio era scarico e un amico avrebbe raccontato che il gruppo era fuggito dopo lo scoppio dell’incendio, perdendo poi le tracce del ragazzo.





Risulta disperso anche Achille Osvaldo Giovanni Barosi, il cui nome è stato diffuso sui social attraverso un account creato per aiutare le ricerche. Secondo i familiari, il giovane sarebbe rientrato nel locale per recuperare giacca e telefono poco prima dell’esplosione. I genitori si trovano a Crans-Montana, raggiunti da altri familiari, in attesa di notizie.





Alcune famiglie, invece, sono riuscite a ritrovare i propri figli feriti. È il caso di Manfredi Marcucci, 16 anni, trovato dal padre con ustioni e ricoverato prima a Sion e poi trasferito all’ospedale Niguarda di Milano. Restano però senza notizie altri amici che erano con lui quella sera.





Intanto il centro congressi Le Régent è diventato il punto di riferimento per genitori e parenti in cerca di informazioni. Il consolato generale italiano di Ginevra ha attivato una piccola unità di crisi per assistere i connazionali, mentre una task force congiunta svizzera, italiana e israeliana è al lavoro sulle identificazioni tramite Dna. In alcune ore è arrivata anche la conferma del decesso di Chiara, 16 anni, inizialmente indicata come dispersa.

