Crans-Montana: Mattarella e Macron alla commemorazione ufficiale venerdì a Martigny. Galeppini, funerali in forma privata

La Svizzera si prepara a vivere una giornata di lutto dal forte valore simbolico e internazionale per ricordare le 40 vittime dell’incendio del Constellation a Crans-Montana. Venerdì, quando le campane di tutte le chiese del Paese suoneranno all’unisono per cinque minuti, alla commemorazione prenderanno parte anche il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e il Presidente francese Emmanuel Macron. Italia e Francia, dopo la Confederazione elvetica, sono infatti le nazioni che hanno pagato il prezzo più alto in termini di vittime e feriti: sei morti e quattordici feriti per l’Italia, nove morti e ventitré feriti per la Francia.

La cerimonia, inizialmente prevista proprio a Crans-Montana, è stata spostata nel comune di Martigny, circa 60 chilometri più a valle. La decisione, spiegano le autorità del Canton Vallese, è legata alle condizioni meteorologiche avverse e a ragioni di sicurezza. Nella località sciistica teatro della tragedia sarà comunque garantita la trasmissione dell’evento, che verrà seguita all’interno del centro congressi Le Régent, già utilizzato nei giorni scorsi come punto di accoglienza per i familiari delle vittime.

A Martigny la commemorazione ufficiale prenderà il via alle 13.45. Alle 14.00, i rintocchi delle campane in tutta la Svizzera saranno seguiti da un minuto di silenzio, in un momento di raccoglimento condiviso a livello nazionale. Il governo cantonale ha invitato tutte le famiglie coinvolte a partecipare alla cerimonia.

Secondo il programma provvisorio, interverranno il presidente della Confederazione Guy Parmelin e il presidente del Canton Vallese Mathias Reynard, seguiti da rappresentanti dei culti cattolico, protestante ed ebraico. Ampio spazio sarà poi dedicato alle testimonianze dei familiari delle vittime. La commemorazione si concluderà con una breve esecuzione musicale e con l’accensione simbolica di una candela per ciascuna delle 40 vittime e dei 116 feriti. La cerimonia, ospitata al Cerm di Martigny, terminerà alle 15, suggellando un’ora di raccoglimento e solidarietà nel segno del dolore condiviso da oltre 150 famiglie.



A Genova è aperta da lunedì pomeriggio la camera ardente di Emanuele Galeppini, 16 anni, vittima genovese della strage di giovani di Crans-Montana. Alcune persone sono entrate a pregare,. Alla porta le corone di fiori di Regione Liguria e del Comune di Genova e i fiori inviati dal Genoa cfc, squadra di cui era tifoso il ragazzo. Anche i frati Cappuccini hanno voluto portare dei fiori. Alle 18.00 è stato recitato il rosario in forma privata nella navata centrale della cappella della chiesa dei frati Cappuccini che si trova all'interno del Policlinico San Martino di Genova. La famiglia, in segno di rispetto per il proprio dolore, ha chiesto che non vengano divulgati l'ora e il luogo del funerale.

