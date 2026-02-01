Crans Montana, il Papa ai famigliari delle vittime: "Voi trafitti dal senso di abbandono"

CITTÀ DEL VATICANO - "In queste ore in cui le vostre anime sono trafitte non solo dalla sofferenza, ma anche dall' incomprensione e dal senso di abbandono, non posso che affidarvi alla Vergine Maria, che vi stringe al suo cuore e vi invita a guardare con lei la Croce, sulla quale anche il suo

amato Gesù ha sofferto e ha donato la sua vita".

Lo dice Papa Leone in un Messaggio in occasione della messa di trigesimo in suffragio delle vittime dell'incendio a Crans-Montana in cui invoca per i loro familiari e amici "la speranza di rivedere un giorno coloro che avete perduto, la speranza anche che, anche quaggiù, un nuovo giorno sorga per voi e che la gioia torni nei vostri cuori".









