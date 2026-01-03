Crans-Montana: Fondazione Carige stanzia 50.000 euro per le famiglie colpite dalla tragedia e lancia una raccolta fondi

In seguito alla tragedia di Crans-Montana, che ha coinvolto anche giovani italiani e liguri, la Fondazione Carige ha deciso di intervenire immediatamente a sostegno delle famiglie e dei ragazzi coinvolti. Il Consiglio di Amministrazione, convocato d'urgenza in mattinata, ha deliberato un primo stanziamento di 50.000 euro destinato a coprire le spese per cure mediche, supporto psicologico e assistenza alle famiglie delle vittime e dei feriti.





Nei prossimi giorni la Fondazione avvierà contatti con imprese, istituzioni e associazioni di categoria per raccogliere ulteriori fondi, nell’ottica di una concreta solidarietà comunitaria.





Il Presidente Lorenzo Cuocolo, il Vice-presidente Giovanni Amoretti, i Consiglieri Francesca Ravaschio, Andrea Rivellini e Roberto Timossi, insieme al Segretario Generale e a tutto il personale della Fondazione, esprimono vicinanza e solidarietà alle famiglie delle vittime, ai ragazzi feriti e ai loro cari.





La raccolta fondi lanciata dalla Fondazione Carige punta a rafforzare il supporto alle famiglie colpite, garantendo assistenza immediata e continuativa in questo momento di grande dolore.

