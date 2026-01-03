Crans-Montana: Fondazione Carige stanzia 50.000 euro per le famiglie colpite dalla tragedia e lancia una raccolta fondi
di Redazione
Nei prossimi giorni la Fondazione avvierà contatti con imprese, istituzioni e associazioni di categoria per raccogliere ulteriori risorse
In seguito alla tragedia di Crans-Montana, che ha coinvolto anche giovani italiani e liguri, la Fondazione Carige ha deciso di intervenire immediatamente a sostegno delle famiglie e dei ragazzi coinvolti. Il Consiglio di Amministrazione, convocato d'urgenza in mattinata, ha deliberato un primo stanziamento di 50.000 euro destinato a coprire le spese per cure mediche, supporto psicologico e assistenza alle famiglie delle vittime e dei feriti.
Nei prossimi giorni la Fondazione avvierà contatti con imprese, istituzioni e associazioni di categoria per raccogliere ulteriori fondi, nell’ottica di una concreta solidarietà comunitaria.
Il Presidente Lorenzo Cuocolo, il Vice-presidente Giovanni Amoretti, i Consiglieri Francesca Ravaschio, Andrea Rivellini e Roberto Timossi, insieme al Segretario Generale e a tutto il personale della Fondazione, esprimono vicinanza e solidarietà alle famiglie delle vittime, ai ragazzi feriti e ai loro cari.
La raccolta fondi lanciata dalla Fondazione Carige punta a rafforzare il supporto alle famiglie colpite, garantendo assistenza immediata e continuativa in questo momento di grande dolore.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Crans-Montana: salgono a 14 i feriti italiani, ancora 6 i dispersi tra cui il sedicenne genovese
03/01/2026
di Redazione
"La Genova che vorrei": cosa va e cosa non va nell'analisi di Paolo Zerbini
03/01/2026
di Paolo Zerbini
Capodanno al canile: il video degli effetti dei botti sugli animali diventa virale e scatena polemiche
03/01/2026
di Carlotta Nicoletti
Crans-Montana, giornalista genovese Mattia Sacchi: "Una tragedia così potrebbe accadere dappertutto, serve cultura prevenzione"
03/01/2026
di Carlotta Nicoletti