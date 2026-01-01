Crans-Montana, esplosione nella notte di Capodanno: un 16enne genovese tra i dispersi

Una notte di festa trasformata in incubo. L’esplosione seguita da un incendio che ha devastato un bar a Crans-Montana, in Svizzera, lascia un bilancio ancora provvisorio di decine di vittime e numerosi feriti. Tra i dispersi c’è Emanuele Galeppini, 16 anni, nato a Genova e residente con la famiglia a Dubai, di cui non si hanno notizie da ore.

La tragedia – L’esplosione è avvenuta intorno all’1.30 nel bar “Constellation”, affollato per i festeggiamenti di Capodanno. Le fiamme si sono propagate rapidamente, rendendo complesse le operazioni di soccorso e l’identificazione delle persone presenti nel locale.

Il ragazzo disperso – Emanuele Galeppini, promettente golfista, era nel bar con un gruppo di amici per salutare l’arrivo del nuovo anno. Da quel momento il suo telefono risulta spento e di lui non ci sono conferme ufficiali. Il giovane avrebbe compiuto 17 anni a marzo.

L’appello – A lanciare l’allarme è il padre Edoardo, arrivato in Svizzera appena appresa la notizia. «Non risponde al telefono da ieri sera», ha raccontato, spiegando di aver trascorso ore tra ospedali e strutture di accoglienza nella speranza di rintracciare il figlio.

Famiglie in attesa – L’angoscia non riguarda solo i Galeppini. Alcuni ragazzi sono stati rintracciati e ricoverati, ma diverse persone risultano ancora irreperibili, alimentando il timore che possano trovarsi tra le vittime non ancora identificate.

Indagini – Le autorità svizzere hanno escluso l’ipotesi di un attentato e stanno accertando le cause dell’esplosione. Intanto soccorsi e identificazioni proseguono senza sosta.

I numeri – «Sarebbero tra i 12 e i 15 gli italiani ricoverati negli ospedali e 16 i dispersi», ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Ogni dettaglio, spiegano gli investigatori, può rivelarsi decisivo.

