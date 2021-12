Covid, Toti: "Più di 4.000 bimbi prenotati della fascia dai 5 agli 11 anni"

di Redazione

"Ogni hub vaccinale avrà ingressi e sale dedicate ai più piccoli, in cui saranno presenti i pediatri di libera scelta che saranno a disposizione delle famiglie"

Al via i vaccini per i bimbi con un'età compresa tra i 5 e gli 11 anni. "Sono arrivate in queste ore le 36mila dosi di vaccino pediatrico destinate a ognuna della Asl della Liguria e all'ospedale Gaslini, 6 mila per ognuna. Domani si partirà con le somministrazioni. Al momento sono 4.421 i prenotati per quanto riguarda la fascia dai 5 agli 11 anni".

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, spiega "Ogni hub vaccinale avrà ingressi e sale dedicate ai più piccoli, in cui saranno presenti i pediatri di libera scelta che saranno a disposizione delle famiglie, coordinati degli esperti dell'ospedale Gaslini - prosegue Toti-. Ad accogliere i più piccoli ci sarà Capitan Vaccino, che darà il benvenuto nelle sale dedicate per renderle più a misura di bambino". Per quanto riguarda la campagna vaccinale rivolta alla popolazione over12, "dalla fine di novembre - prosegue Toti - il ritmo delle vaccinazioni sul fronte delle prime dosi ha avuto un incremento notevole, con oltre 7 mila prime dosi a settimana, ben di più delle circa 3 mila a settimana di quelle precedenti. Negli ultimi 2 giorni sono state somministrate oltre 12mila terze dosi al giorno, con 12.071 dosi il 13 dicembre e 12.001 il 14 dicembre".