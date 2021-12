Vaccini anti-covid, in Liguria via alle prenotazioni per i bimbi tra 5 e 11 anni

di Edoardo Cozza

Da mezzogiorno attiva la possibilità di selezionare date e orario negli hub approntati per la specifica fascia di età: prima data disponibile il 16 dicembre

Da oggi in Liguria si apriranno le prenotazioni per le vaccinazioni anti-covid nella fascia 5-11 anni, ovvero per i bambini. Dopo il via libera prima dell'Ema (l'agenzia europea) e poi dell'Aifa (agenzia italiana del farmaco), il governo ha dato il via libera alla campagna vaccinale per l'età pediatrica e la Liguria apre il 'portale' prima di dare inizio alla campagna vaccinale vera e propria da giovedì 16 dicembre, come in tutta Italia.

Le prenotazioni saranno attive sui consueti canali: online su prenotovaccino.regione.liguria.it; negli sportelli Cup di Asl/Aziende ospedaliere e nelle farmacie che effettuano il servizio; al numero verde 800 938 818.

Sono stati approntati alcuni hub specifici nelle Asl liguri dove verranno effettuate le vaccinazioni pediatriche:

ASL 1 Palasalute di Imperia: da lunedì a venerdì (escluso il 31 dicembre), dalle 14 alle 19 Palafiori di Sanremo: il 16,17, 20, 22, 23, 27 e 30 dicembre dalle 15 alle 19



ASL 2 Terminal Crociere di Savona: il mercoledì dalle 14.30 alle 18.30 Finalborgo, Hub di Santa Caterina: il martedì dalle 14.30 alle 18.30 Cairo Montenotte, Hub Sunrise: il mercoledì dalle 14 alle 20 Alassio Salute: il giovedì dalle 14 alle 20

ASL 3 Villa Bombrini: da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 13 Palazzo della Salute (Fiumara, primo piano): il mercoledì dalle 14 alle 17 Palazzo della Salute di Struppa: da lunedì a venerdì, dalle 12 alle 13 Casa della Salute di Quarto: il martedì e giovedì, dalle 8.30 alle 10.30 Casa della salute di Pegli: da lunedì a sabato, dalle 8 alle 13





ASL 4 Rapallo, Ospedale piano terra: da lunedì a venerdì dalle 14 alle 20 (esclusi il 24 e 31 dicembre) Lavagna, Ospedale secondo piano: da lunedì a venerdì dalle 14 alle 20 (esclusi il 24 e 31 dicembre) Sestri Levante, Ospedale secondo piano: da lunedì a venerdì dalle 14 alle 20 (esclusi il 24 e 31 dicembre)





ASL 5 Distretto 18, via Sardegna 45 (Bragarina): il 16 dicembre dalle 14 alle 19, il lunedì e mercoledì (esclusi i festivi) dalle 14 alle 19 Ospedale San Bartolomeo Sarzana: il venerdì dalle 14 alle 19 (escluso 31 dicembre), sabato dalle 8 alle 13



In tutti i punti vaccinali ci saranno anche i pediatri di libera scelta che, con il coordinamento degli esperti del Gaslini, saranno a disposizione delle famiglie per qualsiasi necessità.