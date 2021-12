Vaccini anticovid 5-11 anni, in Liguria si parte il 13 dicembre

di Edoardo Cozza

Toti: "Negli hub ci saranno i pediatri anche per supporto e consulenza alle famiglie". Intanto la regione resta in zona bianca anche per la prossima settimana

Consueto punto covid della Regione Liguria dalla Sala Trasparenza: come ogni venerdì si tirano le somme sulla settimana tra contagi, vaccini e novità. E una c'è: dal 13 dicembre partiranno le vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni: dopo i via libera dell'Ema e dell'Aifa, la campagna pediatrica può cominciare. Il governatore della Liguria Toti spiega: "Ci sarà il supporto dei pediatri per presiedere alle vaccinazioni ed essere a disposizione delle famiglie".

Intanto la Liguria resta in zona bianca. Lo afferma Toti: "Ancora questa settimana la Liguria sarà in zona bianca. A fronte di una incidenza importante l'afflusso nei nostri ospedali resta ridotto"; lo conferma il sottosegretario alla salute Costa, che loda la campagna vaccinale: "Le vaccinazioni in Liguria continuano a un ritmo sostenuto. Sia per le terze dosi ma anche per un incremento per le prime dosi. Dobbiamo rinnovare la piena fiducia nella scienza. Dobbiamo vaccinare anche i più piccoli perché anche loro devono essere protetti da questo virus, contando sulla collaborazione dei pediatri come sta già avvenendo"