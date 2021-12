Covid, Toti a Telenord: "Stiamo aumentando i posti letto negli ospedali"

di Matteo Angeli

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervenendo questa mattina negli studi di Telenord nella tavola rotonda sul futuro della sanità ligure, ha fatto il punto sulla situazione legata al Covid e alla pressione sugli ospedali.

"Siamo in una situazione migliore rispetto all'anno passato però i numeri crescono e questo è un dato di fatto. Con Alisa e i direttori generali stanno aumentando aumentando i posti letto Covid. Siccome le persone non sono moltipolicabili dobbiamo rinunciare a una serie di servizi, un lavoro faticoso che aggiunge stress al sistema. quello che a fisarmonica che ogni tre o quattro mesi gli ospedali si trasformino in aree covid e poi torni ad riprendere le liste di attese stoppate. I numeri per fortuna sono differenti rispetto ad un fa, oggi nelle terapie intensive abbiamo 24/26 persone, 22 non sono vaccinate. Vediamo se il Governo allungherà lo stato di emergenza di un trimestre, per me non basterà".