Covid, statistica medica: "La curva rallenta e il trend sarà di appiattimento"

di Redazione

Alla fine della settimana ci sarà un aumento dei casi rispetto alla settimana precedente ma il trend indicata che la curva si stabilizzerà

"Attualmente sta sicuramente diminuendo la velocità di aumento dei contagi, per quanto siano ancora in crescita. La curva è come se avesse rallentato la sua pendenza". Lo ha affermato all'agenzia Ansa Clelia Di Serio, ordinario di Statistica medica all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Centro universitario di Statistica per le Scienze biomediche CUSSB.

"Questo significa, - ha spiegato l'esperta - che alla fine della settimana ci sarà un aumento dei casi rispetto alla settimana precedente ma il trend è più verso un appiattimento curva. Stiamo aspettando di vedere quando avremo segnali di una condizione di stabilità, cioè quando avremo una media di due settimane con dati che non mostreranno più un delta di incremento".

Secondo Clelia Di Serio questo andamento indicherà una situazione di stabilità, sia pure di attenzione.