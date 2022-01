Covid, stabili i nuovi positivi ma tornano a crescere gli ospedalizzati

di Giorgia Fabiocchi

Nel bollettino di oggi si registrano 4 decessi, crescono gli ospedalizzati ma diminuiscono le terapie intensive (sono tre in meno rispetto a ieri)

Sono 4.393 i nuovi positivi al Covid-19 nella giornata odierna in Liguria (compresi guariti e deceduti), a fronte di 4.001 tamponi molecolari processati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 18.683 tamponi antigenici rapidi. Attualmente in regione sono 53.277 i positivi, 1.170 in più rispetto a ieri, così ripartiti: 2.513 nella provincia di Genova (2.024 in Asl 3 e 489 in Asl 4), 877 a Savona, 632 a La Spezia e 357 ad Imperia. 14 le persone positive non residenti in Liguria. Sono 3.219 i guariti in regione.

Nel bollettino di oggi si registrano quattro decessi, di età compresa tra i 78 e i 90 anni, tre presso l'ospedale Policlinico San Martino di Genova e uno al nosocomio di Sanremo, in Asl 1.

Crescono gli ospedalizzati, 738, sette in più rispetto al giorno precedente, di cui 41 persone sono ricoverate in terapia intensiva, numero in diminuzione rispetto a ieri, - 3.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, oggi sono state somministrate 6.793 dosi di vaccino anti-covid, per un totale di 3 milioni 19 mila 186, pari al 99,8%, su 3 milioni 24 mila 802 consegnate in regione.